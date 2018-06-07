黄坤明：要把人才队伍建设放在更加突出的位置

原标题：（时政）黄坤明同宣传思想文化领域高层次人才专题研修班学员座谈时强调 以高度政治自觉和坚定文化自信担负

新华社北京6月7日电6月7日，中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明在同宣传思想文化领域高层次人才学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神专题研修班学员座谈时强调，要深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，树立高度的政治自觉和坚定的文化自信，切实担负起新的文化使命，推动社会主义文化繁荣兴盛。

黄坤明强调，习近平新时代中国特色社会主义思想，是我们拥抱新时代、创造新作为的思想引领和行动纲领。肩负起党和人民赋予的崇高责任，最重要最关键的是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实把学习成果转化为高度的政治觉悟、坚定的“四个自信”、鲜明的人民立场、强烈的责任担当、过硬的能力本领，在多姿多彩的实践创造中进行文化创造，在波澜壮阔的历史进步中实现文化进步。

黄坤明强调，要把人才队伍建设放在更加突出的位置，深入实施文化名家暨“四个一批”人才工程等重点工程和计划，造就更多德才兼备的名家大师和领军人才；发现和培养一批政治素质好、专业能力强、发展潜力大的优秀青年人才，为他们更好更快成长创造有利条件；扎实做好知识分子工作，把各方面优秀人才团结凝聚到党的宣传思想文化事业中来。（完）

责任编辑：刘德宾 SN222