我国“友谊勋章”长啥样？还有哪些国家级勋章？

原标题：我国首枚“友谊勋章”长啥样？还有哪些国家级勋章？看完你就知道了→

8日下午，国家主席习近平将在人民大会堂金色大厅颁授首枚中华人民共和国“友谊勋章”。届时，中央电视台和央视新闻移动网、央视新闻客户端将对颁授仪式进行全程直播。（详情见：我国将首次颁授中华人民共和国“友谊勋章” 央视新闻全程直播）

国家设立中华人民共和国“友谊勋章”，授予为我国社会主义现代化建设和促进中外交流合作、维护世界和平作出杰出贡献的外国人，为国家最高荣誉。旨在通过树立中外友谊典范，向世界传递友谊和平、公平正义等基本理念，增进世界对中国的了解。

△图/中华人民共和国“友谊勋章”

中华人民共和国“友谊勋章”章体以金色、蓝色为主色调，采用和平鸽、地球、握手、荷花等元素，章链采用中国结、万年青、牡丹花、玉璧、兰草等元素，整体采用花丝镶嵌、掐丝珐琅等传统工艺手工制作。设计制作象征中国人民同各国人民友好团结、友谊长存，祝愿世界各国共同繁荣发展。

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我国有哪些国家级勋章？

2017年7月，我国建立党、国家、军队功勋簿，确立以“五章一簿”为主干的统一、规范、权威的功勋荣誉表彰制度体系。

“五章”是指“共和国勋章”、“七一勋章”、“八一勋章”、“友谊勋章”以及国家荣誉称号；“一簿”是指功勋簿。

“共和国勋章”授予为党、国家和人民的事业作出巨大贡献、功勋卓著的杰出人士，这是根据宪法法律规定，由全国人大常委会决定、国家主席签发证书并颁授的国家勋章，是国家最高荣誉；

“七一勋章”授予在中国特色社会主义伟大事业和党的建设新的伟大工程中作出杰出贡献的党员，这是由中共中央决定、中共中央总书记签发证书并颁授的党内最高荣誉；

“八一勋章”授予在维护国家主权、安全、发展利益，推进国防和军队现代化建设中建立卓越功勋的军队人员，这是由中央军委决定、中央军委主席签发证书并颁授的军队最高荣誉；

“友谊勋章”授予在我国社会主义现代化建设和促进中外交流合作、维护世界和平中作出杰出贡献的外国人，这也是根据宪法法律规定，由全国人大常委会决定、国家主席签发证书并颁授的国家勋章；

国家荣誉称号授予在经济、社会、国防、外交、教育、科技、文化、卫生、体育等各领域各行业作出重大贡献、享有崇高声誉的杰出人士。

为记载上述功勋荣誉获得者及其功绩，还专门设立了党、国家、军队功勋簿。

一般采取定期评选授予 特殊情况可及时授予

勋章和国家荣誉称号一般采取评选授予方式，也可在特定情况下，根据特定历史时期的任务、特点确定基本条件，凡符合基本条件者均可授予。

勋章和国家荣誉称号一般定期授予，特殊情况也可及时授予。国家主席举行国事活动，可直接授予外国政要、国际友人等人士“友谊勋章”。

注重精神激励

功勋荣誉表彰奖励注重精神激励，坚持以精神奖励为主，充分发挥其精神引领、典型示范作用。

功勋荣誉表彰奖励获得者也享受相关政治待遇、生活待遇等。比如，设立党、国家、军队功勋簿，记载功勋荣誉获得者及其功绩；功勋荣誉表彰奖励获得者可以受邀参加党和国家庆典和其他重大活动等。确保为功勋荣誉表彰奖励获得者干事创业、再立新功创造良好条件。对生活确有困难的功勋荣誉表彰奖励获得者，会按照规定及时予以帮扶。

责任编辑：刘德宾 SN222