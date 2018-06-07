读者集团董事长王永生被带走调查 或涉王三运案

原标题：读者集团董事长王永生被带走接受调查 或涉王三运案
6月7日，上游新闻记者（全国新闻热线：M17702387875@163.con）多方核实，读者出版集团有限公司董事长王永生确已于6月5日被有关部门带走接受调查，读者集团相关人士表示，“我们将在上交所发布相关公告。”
读者集团是于2006年10月在原甘肃人民出版社基础上改制组建的国有独资、专业出版集团。集团包括1个控股公司读者出版传媒股份有限公司，3个职能部门和1个物业公司，员工467人。王永生在担任该集团董事长一职的同时，还兼任读者集团下属上市公司——读者传媒董事长和总经理。
现年56岁的王永生出生于甘肃兰州，1987年至1996年4月在兰州师范高等专科学校任教，此后在甘肃省临洮县任挂职副书记，担任过陇西县县长、县委书记、定西市常务副市长。2011年8月，王永生调任甘肃省广播电视有线网络公司总经理，5年后的2016年4月，其出任读者集团董事长，读者出版传媒股份有限公司董事长。
读者传媒公司于2015年12月10日上市，实现了甘肃省文化企业上市零的突破，成为西北地区首家在国内主板市场上市的出版传媒类企业，也是A股中唯一拥有出版行业品牌的概念股。目前，读者集团年出版图书2000余种，期刊12种、发行近亿册，核心产品《读者》杂志是全国最具影响力的期刊之一，单刊期销量位列全国同类期刊出版物市场首位。
此前，财新网报道称，王永生被带走调查或涉甘肃前省委书记王三运案。6月6日下午，读者集团内部召开会议，宣布王永生被免职，紧急调天水师范学院党委书记马建东、甘肃省民航机场集团公司监事会主席赵金云，分任读者集团董事长和总经理。
知情人士对上游新闻记者透露，王永生接任者的任免文件已送到读者集团，“明天（8日）上午，我们开全体大会，应该是宣布新的领导”。
截至上游新闻记者发稿前，关于王永生的涉案信息，记者联系了包括甘肃省纪委工作人员在内的当地官方多位人士，他们均以“不知情”为由，拒绝回应。
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