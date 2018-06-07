胡春华在天津调研:高标准高质量建设好自贸试验区

原标题：（时政）胡春华在天津调研时强调 高标准高质量建设好自贸试验区 进一步彰显全面深化改革和扩大开放的试验田作用

新华社天津6月7日电中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华7日在天津调研自贸试验区建设情况。他强调，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，按照党中央、国务院决策部署，高标准高质量建设好自贸试验区，为全面深化改革和扩大开放探索新途径、积累新经验。

胡春华来到滨海新区行政审批局，深入了解自贸试验区建设和“放管服”改革进展情况。在太平洋国际集装箱码头，他听取了东疆港区建设、海铁换装中心、通关便利化等工作情况的介绍。随后胡春华来到国家融资和新金融展示中心、保税区国际汽车城，仔细了解融资租赁产业发展和金融改革、平行进口汽车业务等情况。

胡春华强调，今年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，也是改革开放40周年，在新的历史起点上，自贸试验区建设要牢牢把握制度创新这个核心，坚持问题导向，对标国际先进规则，大胆试、大胆闯、自主改。要适应改革开放形势的变化，加快转型发展步伐，推动形成更多高质量的改革试点经验，使自贸试验区在全面深化改革和高水平开放中继续发挥示范引领作用。（完）

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