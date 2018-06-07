台风报道中一闪而过的瞬间 背后细节令人警醒

原标题：央视台风报道中一闪而过的瞬间，背后的细节令人警醒

2018年6月5日16：27 央视新闻频道画面

这是央视6月5日报道台风时，一张看似普通的图。其背后，却隐藏着大量细节，值得我们深思。科普作家@中国气象爱好者 解读：

1、这张图是官方台风预报部门首席预报员许映龙老师在工作。许老师正前方的屏幕上，有一张是日本气象厅网站。每次台风来，由于日本气象厅（JMA）握有台风命名权，所以“刷JMA”是预报员和爱好者的必备功课。许老师也在不停地刷JMA，看看4号台风是否得到“艾云尼”的命名。



2、很可惜，今天（指6月5日）一天日本都没给台风命名，但其实这个台风已经在西沙群岛附近，暴雨云团已经开始在华南上岸，各项技术指标也达到了命名的条件，如果不升格台风，势必对海南、广东、广西的灾害防御带来负面影响，人民生命财产安全得不到保证……但因为日本气象厅才是世界气象组织认定的台风命名机构，所以只要日本气象厅不命名，这个台风只能是4号台风（暂无名），而不是4号台风（艾云尼）。

3、为什么西北太平洋的台风命名权不在中国而在日本手里？原因很多，但概括起来就是日本的气象科技家底厚，基础研究多，以前的水平确实高出亚洲其他国家一大截，在世界气象组织话语权大。我国最近几年气象水平突飞猛进，但总体而言还是和日本有差距的。



4、台风预报是一门苦差事，要懂大气、会编程，要看海量的历史和实时资料，要不停地学习研究，还要写大量的文书材料。台风来了要熬夜盯着，台风走了要对比历史举一反三，这不是敬业就能做好的，必须要有十足的兴趣，还得有充沛的体力。新闻报道里曾经提到过，许映龙老师会一帧一帧地看云图，一个一个台风看背景场，存了好几个硬盘的资料。（注：博文转载已经作者授权）

中央气象台官方微博6月5日下午15时写了一篇《台风的自白》，文风“卖萌”：

大家好呀，我是小四，但我的名字其实不是小四，我的名字还挺好听的，就可惜现在还不能叫[悲伤]那就暂时还叫小四吧[悲伤]

一个多小时以后，又发了一条“招生广告”——为什么给日本而不给中国，是因为以前我们技不如人。

许多网友看完都感慨，没想到背后还有这段委屈。

@局座召忠后援团：这个要转下，没想到背后还有这样的故事！

@失眠患者lsy：我有个五人同学群，时至今日，毕业两年，群内五人全部转行了，做气象真的不容易。

@依然-yhm：国之重器。。唉

直到6月6日早上6时，4号台风登陆我国广东省时，它都还没有名字。

一直到早上9时，中央气象台才能正式宣布：

再重新介绍一下自己——大家好呀，我叫艾云尼，是今年第4号台风，英文名：Ewiniar，名字来源：密克罗尼西亚，名字意义：传统的风暴神，未来我会在广东西部近海四处溜达，请你们注意保护好自己。

但是，我们也不必灰心丧气。中国在气象领域一直在积累实力。

同样是在6月5日，晚上的21时07分，中国最新一颗气象卫星风云二号H星在西昌卫星发射中心由长征三号甲运载火箭发射升空。

据环球时报报道，原先它计划定点在东经86.5度，由于目前运行于印度洋上空的欧洲气象卫星均处于超期服役状态，应世界气象组织及亚太空间合作组织要求，它的定点位置改为东经79度，使其覆盖范围不但包含我国全境，也可以弥补欧洲气象卫星退役后，印度洋上空出现的气象卫星监测空白，可为“一带一路”沿线国家、亚太空间合作组织成员国等提供气象卫星监测服务。

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来源：观察者网（ID：guanchacn）

责任编辑：刘德宾 SN222