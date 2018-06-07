原标题：中国铁路启动智能高铁自动驾驶试验

经济日报-中国经济网北京6月7日讯 6月7日，中国铁路总公司在京沈高铁启动高速动车组自动驾驶系统（CTCS3+ATO列控系统）现场试验，这标志着中国铁路在智能高铁关键核心技术自主创新上取得重要阶段成果，中国高铁整体技术持续领跑世界。

经济日报-中国经济网记者了解到，今年3月以来，中国铁路总公司在在建的北京至沈阳高铁辽宁段全面展开“高速铁路智能关键技术综合试验”。截至5月底，28项试验或测试项目已完成13项，包括时速350公里“复兴号”长编组动车组专项试验、高速动车组自主化主动控制受电弓试验、新型铁路金属声屏障试验等项目，综合试验已取得阶段性成果。这些成果将用于北京至张家口高铁、北京至雄安新区城际铁路的智能高铁建设。

中国铁路总公司有关部门负责人介绍， 6月7日，铁路总公司启动高速动车组自动驾驶系统（CTCS3+ATO列控系统）现场试验。这次现场试验，是智能高铁关键技术综合试验的重要内容，将为未来高速动车组实现在车站和线路区间自动停靠、启动、运行等自动驾驶提供大量数据，试验将持续到今年9月底。目前，该试验已完成技术文件发布、实验室测试、型式试验、试验评审等各项前期准备工作。

该负责人表示，智能高铁自动驾驶试验，是中国铁路总公司认真贯彻落实党的十九大关于科技强国、交通强国战略部署和全国两院院士大会精神，推进“交通强国、铁路先行”奋斗目标的重要举措，对于加快推进中国智能高铁建设、推动中国高铁技术持续领跑世界，具有十分重要的意义。

责任编辑：刘德宾 SN222