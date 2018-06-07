原标题：这奖设立两年半明天首次颁授，首枚给谁？

今天（6月7日）下午的新消息，经国家主席习近平批准，中华人民共和国“友谊勋章”将于6月8日下午首次颁授。

“友谊勋章”引起政知道（微信ID：upolitics）关注，借这个机会给大家讲讲这枚勋章的“前世今生”，以及我们国家的功勋荣誉表彰制度体系。

“友谊勋章”长什么样？

那么，问题来了，“友谊勋章”是什么？

据《中华人民共和国国家勋章和国家荣誉称号法》，国家设立中华人民共和国“友谊勋章”，授予为我国社会主义现代化建设和促进中外交流合作、维护世界和平作出杰出贡献的外国人，为国家最高荣誉。设立颁授中华人民共和国“友谊勋章”，旨在通过树立中外友谊典范，向世界传递友谊和平、公平正义等基本理念，增进世界对中国的了解。

划关键词：“外国人”、“国家最高荣誉”。

我们先看看这个代表我国最高荣誉颁授给外国人的勋章长什么样子。话不多说，先上图。

中华人民共和国“友谊勋章”章体以金色、蓝色为主色调，采用和平鸽、地球、握手、荷花等元素，章链采用中国结、万年青、牡丹花、玉璧、兰草等元素，整体采用花丝镶嵌、掐丝珐琅等传统工艺手工制作。设计制作象征中国人民同各国人民友好团结、友谊长存，祝愿世界各国共同繁荣发展。

勋章的第一次亮相将在人民大会堂金色大厅，由国家主席习近平亲自颁授。对勋章感兴趣的读者可以留意明天下午央视的现场直播。

勋章已经设立两年半

虽然说勋章是首次颁授，但其实“友谊勋章”正式设立已经有两年半时间了。

2015年12月27日，十二届全国人大常委会第十八次会议表决通过了《中华人民共和国国家勋章和国家荣誉称号法》，旨在褒奖在中国特色社会主义建设中作出突出贡献的杰出人士，自2016年1月1日起施行。

其中规定：

国家设立“共和国勋章”，授予在中国特色社会主义建设和保卫国家中作出巨大贡献、建立卓越功勋的杰出人士。

国家设立“友谊勋章”，授予在我国社会主义现代化建设和促进中外交流合作、维护世界和平中作出杰出贡献的外国人。

国家设立国家荣誉称号，授予在经济、社会、国防、外交、教育、科技、文化、卫生、体育等各领域各行业作出重大贡献、享有崇高声誉的杰出人士。（国家荣誉称号的名称冠以“人民”，也可以使用其他名称。）

可以看出，当时同时设立了“共和国勋章”和“友谊勋章”，以及国家荣誉称号，国家勋章和国家荣誉称号都是国家最高荣誉，目前，这两个勋章都还没有颁授过，“友谊勋章”将在一天后首次颁授。

颁授勋章由全国人大常委会决定

也是在《中华人民共和国国家勋章和国家荣誉称号法》中有规定，全国人民代表大会常务委员会委员长会议根据各方面的建议，向全国人民代表大会常务委员会提出授予国家勋章、国家荣誉称号的议案。国务院、中央军事委员会可以向全国人民代表大会常务委员会提出授予国家勋章、国家荣誉称号的议案。

同时，全国人民代表大会常务委员会决定授予国家勋章和国家荣誉称号。

中华人民共和国主席根据全国人民代表大会常务委员会的决定，向国家勋章和国家荣誉称号获得者授予国家勋章、国家荣誉称号奖章，签发证书。

在哪些场合可以授予荣誉勋章呢？

根据规定，中华人民共和国主席进行国事活动，可以直接授予外国政要、国际友人等人士“友谊勋章”。

而且，国家可以在国庆日或者其他重大节日、纪念日，举行颁授国家勋章、国家荣誉称号的仪式，必要时，也可以在其他时间举行颁授国家勋章、国家荣誉称号的仪式。

勋章可以追授、撤销

国家勋章和国家荣誉称号可以追授。按照规定，生前作出突出贡献符合本法规定授予国家勋章、国家荣誉称号条件的人士，《中华人民共和国国家勋章和国家荣誉称号法》施行后去世的，可以向其追授国家勋章、国家荣誉称号。

除此之外，国家勋章和国家荣誉称号为其获得者终身享有，但也可以被撤销。

国家勋章和国家荣誉称号获得者因犯罪被依法判处刑罚或者有其他严重违法、违纪等行为，继续享有国家勋章、国家荣誉称号将会严重损害国家最高荣誉的声誉的，由全国人民代表大会常务委员会决定撤销其国家勋章、国家荣誉称号并予以公告。

值得注意的是，国家勋章和国家荣誉称号获得者去世的，其获得的勋章、奖章及证书由其继承人或者指定的人保存；没有继承人或者被指定人的，可以由国家收存。

“五章一簿”功勋荣誉表彰制度体系

我国的功勋荣誉表彰制度体系可以概括为“五章一簿”。

2017年7月，由党和国家功勋荣誉表彰工作委员会制定的《中国共产党党内功勋荣誉表彰条例》《国家功勋荣誉表彰条例》《军队功勋荣誉表彰条例》《“共和国勋章”和国家荣誉称号授予办法》《“七一勋章”授予办法》《“八一勋章”授予办法》《“友谊勋章”授予办法》，先后经中共中央批准实施。

同时，我国建立了党、国家、军队功勋簿，确立以“五章一簿”为主干的统一、规范、权威的功勋荣誉表彰制度体系。

“簿”是指为记载功勋荣誉获得者及其功绩而设立的党、国家、军队功勋簿。“五章”包括“共和国勋章”、“友谊勋章”和国家荣誉称号。我们再补充一下剩下两个勋章的基本情况，分别是“七一勋章”和“八一勋章”。

“七一勋章”授予在中国特色社会主义伟大事业和党的建设新的伟大工程中作出杰出贡献的党员，这是由中共中央决定、中共中央总书记签发证书并颁授的党内最高荣誉；

“八一勋章”授予在维护国家主权、安全、发展利益，推进国防和军队现代化建设中建立卓越功勋的军队人员，这是由中央军委决定、中央军委主席签发证书并颁授的军队最高荣誉。

目前，“八一勋章”已经在去年进行过首次评选，10人获得该勋章，包括解放军航天员大队航天员景海鹏、原国防科工委科学技术委员会正军职常任委员程开甲等。

责任编辑：余鹏飞