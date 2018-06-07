国事访问欢迎仪式的变与不变：取消万人欢迎仪式

原标题：国事访问欢迎仪式的变与不变

昨天下午，国家主席习近平在人民大会堂东门外广场举行仪式，欢迎吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫对中国进行国事访问。

所谓国事访问，就是国家元首应他国元首邀请进行的访问，接待规格最高。

习近平在人民大会堂东门外广场为热恩别科夫举行欢迎仪式

《新闻联播》的热心观众是不是有这么一种感觉，这场国事访问的欢迎仪式有些不同，但到底是哪里不同又说不太明白。

这可是国事访问欢迎仪式改革之后的首次启用，调整了包括外宾主车抵达路线并在沿途增加持旗仪仗兵、增加吹奏小号次数、改进仪仗队、改进军乐团队列行进吹奏表演等流程。

政知道（微信ID：upolitics）给大家一一说道说道。

变化一：外国元首抵达变换路线

国事访问欢迎仪式改革之后，外宾主车沿天安门广场西侧路进入人民大会堂东门外广场，摩托车护卫队护卫主车至人民大会堂东门外广场东北口。

在外宾主车抵达沿途还增设了80名手持红旗的仪仗兵旗阵。

外交部礼宾司介绍，新路线途经天安门广场这一重要地标，可以更充分展现北京的古都魅力和时代气息。持旗仪仗兵则可以使欢迎氛围更加热烈。

多解释一下，摩托车护卫是多数国家给予到访国家元首、政府首脑等政要的一种高级礼遇，也是一项严格安全保卫措施。

早在1954年6月，我国就在迎送外国元首仪式中增设了国宾车队摩托车护卫，由当时的北京市公安局交通大队挑选了4名交通民警，组成了我国第一支国宾车队摩托车护卫队。

他们接到的第一个任务是在1954年10月，为访华的印度总理尼赫鲁一行开道护卫。

变化二：主席出场有号角

改革之前，在外国元首抵达现场时，将有3名号手吹奏迎宾号角。

改革之后，在我国国家主席（夫妇）出大会堂东门时，新增1名小号手和1名军鼓手演奏仪式号角。

这样，可以进一步提升现场仪式感，更加庄严大气。

变化三：仪仗队首次增加女兵方阵

这是此次改革的一大亮点。

我国三军仪仗队组建已有60多年，队员一直是清一色的男兵。直到2014年，仪仗队中出现了女兵的身影。

2014年5月12日，土库曼斯坦总统库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫来访，三军仪仗队队伍中，英姿飒爽的13名女兵正式亮相。

此后，仪仗队变成了13名女兵与男兵混合编队的陆、海、空军三个方阵。

这次国事访问欢迎仪式改革，大幅增加了女兵人数，将陆、海、空军55名女兵单独编成方阵，排在三个男兵方阵之后。解放军仪仗队大队长韩捷介绍，与男兵每个方阵为单一军种不同，女兵方阵中陆、海、空军三个军种各占三分之一，“这样可以更好地展现女兵巾帼不让须眉的飒爽英姿。”

这也让仪仗队总人数大幅增加，由此前最大规模时的151人增加到224人。“规模更大，气势更足。”韩捷说，改革之后的仪仗队队形由之前的每列4人、每方阵11列改为了每列6人、每方阵9列。

除了增加人数、调整队列，仪仗队的动作也有变化。

改革前，分列式踢腿高度为30厘米，改革后踢腿高度提高到了35厘米。这样一来，分列式踏地声音会更加响亮，气势也更加雄壮。

此外，仪仗队的旗队为25人，全部为手持红旗，执行队长行简单的持刀礼。改革之后，旗队增至26人，其中中间6人分持中国国旗和来访国国旗，持刀礼动作也更加丰富。

变化四：吹奏表演队形重新编排

2014年5月12日，土库曼斯坦总统访华，除了首次增加女兵仪仗队，军乐团也首次增加了行进吹奏表演。

这次改革，军乐团也做了多处重大调整。

最明显的是服装变化，从原来红色上衣、白色长裤、金色腰带改为藏蓝色上衣、白色长裤、白色皮鞋、白色腰带和佩章。这样在视觉上会显得更加庄重、沉稳。

表演人员也进行了调整。改革前，总人数为43人，平均身高174厘米，平均年龄42岁；改革后，总人数增加到61人，平均身高增高至180厘米，平均年龄则降至27岁。

相应的，表演队形也发生了变化。改革前的退场方式是继续往南行进走出仪式现场；改革后，乐队在检阅台前方立定结束，目送国家元首步入人民大会堂，表演中也减少了旋转、后退等步法。

还有咱们非专业人士不太容易发现的变化，乐队指挥动作和《歌唱祖国》乐曲也进行了重新编配。

解放军军乐团团长张海峰介绍说，乐队指挥减少了抛举指挥杖的动作，新编配的《歌唱祖国》则体现了时代感、仪式感和行进感，还新增了木管乐器、增加了大号的数量，同时重新编排了乐器位置，“由单声道变为立体声”，“确保乐队的演奏层次更丰富、声音更浑厚”。

“配上重新编排的《歌唱祖国》和新的表演服装，让迎宾仪式更有律动、更富时代感。”张海峰说，“从视觉到听觉，都让人耳目一新，展现出新时代人民军队的蓬勃朝气和崭新风采。”

多知道点：那些消失和“曾经消失”的欢迎仪式

1、取消万人欢迎仪式

在新中国成立之初，国事访问的欢迎仪式是在机场、车站举行的。

当时，出于所处特殊国际环境的需要，对建交国派来的使节或来访国宾，我们均予以高规格、热情、周到的接待。

比如1957年4月，前苏联最高苏维埃主席团主席伏罗希洛夫来访，从南苑机场到中南海新华门，有数十万（也有说百万）群众夹道欢迎，接待部门准备了中苏国旗7万面，鲜花2万束，分发给群众欢迎队伍。

1972年12月，群众欢迎外宾有了新规定，外国元首、政府首脑来访，组织3000至4000名群众去机场欢迎，在天安门广场组织4万至5万人夹道欢迎，规模比以前大幅减少。如果外宾来访恰好在寒冷的冬天，就不再组织群众夹道欢迎。

直到1978年9月，除特殊情况外，不再组织群众夹道欢迎。

从1980年9月起，欢迎仪式改在人民大会堂东门外广场举行。冬季或遇到雨雪大风天气，则在人民大会堂室内举行。

2、停止提供专机

1967年6月，赞比亚总统卡翁达及夫人应邀来访。应赞方的要求，中国派出专机，赴巴基斯坦接送卡翁达总统一行。

这种提供专机的做法，在国际上比较少见，不但花费多还要承担安全责任，比如在70年代，我国去非洲一架专机，至少要花费60-70万元外汇人民币。

所以，在1978年12月，邓小平等中央领导同志批准了外交部的报告，停止提供专机。

此外，还对国宾访华的起数，和在华食宿交通免费招待人数和天数做了限定。

自1999年2月起，按外交部规定，每年接待外国元首国事访问不超过10起，政府首脑的正式访问不超过6起。

1999年7月1日，中国规定，在对等基础上招待外国贵宾5天，外国元首级限18人，政府首脑级12人，超出者自费。

3、恢复鸣礼炮环节

礼炮在国家庆祝大典上可增添一种隆重的气氛。鸣放礼炮作为国际礼节，起源于英国，从1730年开始，英国皇家海军决定以21响礼炮作为向王室致敬的礼仪。

在国际上，鸣放21响礼炮是国家元首享有的礼遇。

1961年起，中国遵照国际惯例，在国宾的欢迎仪式上设立鸣放礼炮环节。1966年，“文革”开始之初，鸣放礼炮被停止。

自1984年2月起，恢复了为来访外国元首、政府首脑鸣放礼炮礼仪。

礼炮分别为21响、19响，与国际惯例保持一致。

责任编辑：余鹏飞