读者集团原一把手被查 曾称坚决肃清王三运流毒

来源：长安街知事

原标题：读者集团原一把手被查，曾称“坚决肃清王三运流毒”

读者传媒原董事长王永生被带走的消息，仅仅网传了半天，就获得了官方的确认：6月7日晚，甘肃省纪委监委发布消息称，因涉嫌严重违纪违法，其目前正接受审查、调查。

王永生落马的消息发出后不久，读者集团也发布了一份声明称，王永生涉嫌的相关问题并非发生在本公司工作期间，而是发生在原工作单位。目前，新任董事长马建东、总经理赵金云已到岗开展工作，生产经营工作一切正常。

财新网报道称，多名信源表示，56岁的王永生出事恐与王三运案有关。长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，王永生在任省广电网络公司一把手时，时任省委书记王三运曾亲赴调研，并给予充分肯定。待王三运落马后，王永生主持召开会议，表示要坚决肃清流毒影响。

官方简历显示，1961年11月出生的王永生是甘肃兰州人，此前在高校任职，后弃学从政，历任陇西县长、县委书记、定西常务副市长等职。

2011年8月，王永生离开行政部门，赴甘肃省广播电视有线网络公司，任总经理。这是一家新公司，媒体称，当时甘肃省委提出“做大做强我省广播影视事业和产业”，故而将广电网络整合列为主要任务之一。

在接受媒体采访时，王永生表示，当省上把自己从定西市常务副市长任上调来担任一把手时，他有些惶惑，因为无论从哪方面看，甘肃广电网络在全国都是垫底的。

“为什么？凭什么？甘肃就该样样落后吗？”王永生称，自己的倔劲被激起来了。很快，他带着公司骨干人员，走南闯北“取经”。短短三周后，该公司正式成立，成为读者集团、新华书店集团等之外，又一家文化产业旗舰企业。

2013年，时任甘肃省委书记的王三运到甘肃广电网络公司调研时，认为该公司“思路正确，状态良好，作风扎实，前景广阔”，可谓对王永生的充分肯定。

2016年4月，王永生再添重量级职位——甘肃另一文化产业巨头、读者出版集团董事长，以及读者传媒董事长。

直至2017年12月，他才将甘肃广电的职务卸掉，只在读者出版集团任职。值得注意的是，根据甘肃纪委的通报，王永生的身份成了“原党委书记、董事长”。

2018年5月24日上午，王永生最后一次公开露面。当时，读者集团召开“转变作风改善发展环境建设年”活动推进会议，其以集团党委书记、董事长身份出席会议并做重要讲话。

财新网报道称，多名信源表示，56岁的王永生出事恐与王三运案有关。众所周知，王三运是于2011年12月从安徽赴甘肃任省委书记，直至2017年7月落马。其除了妄议中央、长期搞迷信活动，还竟让存在违纪问题的干部挑选领导岗位，并收受财物。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，半年之后，也就是2017年12月13日，读者出版集团党委召开肃清王三运流毒的专题民主生活会，王永生主持会议，并代表班子和个人作专题发言。

王永生说，要深刻认识肃清王三运流毒和影响的重大意义，深刻认识王三运担任省委书记五年多来对甘肃政治生态、自然生态造成的严重损害，坚决担当起肃清工作的政治责任，全面完成系统内肃清的政治任务，“坚决肃清王三运在集团图书期刊出版方面的流毒影响。”

由此可见，肃清王三运流毒的行动，终于降临到王永生头上。

责任编辑：桂强