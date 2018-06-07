公安部:对黑恶势力“关系网”“保护伞”一查到底

原标题：公安部：对黑恶势力“关系网”、“保护伞”要一查到底

新京报快讯（记者王梦遥）记者从公安部获悉，6月7日，公安部在京召开全国公安机关扫黑除恶专项斗争电视电话会议，对推动专项斗争深入开展进行再部署。会议强调，公安机关要对黑恶势力的“关系网”、“保护伞”一查到底、绝不姑息。

记者从会上了解到，党中央国务院部署开展全国扫黑除恶专项斗争以来，公安部党委把扫黑除恶专项斗争作为一项重大政治任务进行研究部署，全国公安机关迅速行动，扎实推进，打掉了一批黑恶势力犯罪集团，依法严惩一批黑恶势力犯罪嫌疑人，深挖查处一批黑恶势力“保护伞”，专项斗争取得了良好开局。

会上消息显示，各级公安机关要把开展扫黑除恶专项斗争作为打击犯罪的有效载体和重要抓手，力争通过三年专项斗使本地区社会治安秩序有明显改变，使本地区各类犯罪活动得到明显遏制。

会议强调，各地公安机关要以线索摸排核查为抓手，在精准打击上下功夫，对容易滋生黑恶势力的重点行业、场所和区域开展调查摸底，提高线索发现能力、严格落实核查责任、建立完善工作机制。

以重点案件督办为抓手，加强与纪检监察部门的协作配合，及时移交通报黑恶势力“保护伞”案件、线索，加大查处力度，对黑恶势力的“关系网”、“保护伞”一查到底、绝不姑息。

以突出治安问题为抓手，在延伸打击上下功夫，紧密结合本地社会治安实际，准确把握黑恶势力犯罪新动向、新特点，以专项斗争为牵引，深化对重点地区和突出违法犯罪问题的打击整治。

会议要求，各级公安机关要加强扫黑除恶专项斗争的组织领导，切实落实“一把手”领导责任。要切实加强扫黑除恶专业队伍建设，继续采取多种形式加强专业培训，着力提高办案质量和水平，严格把握法律政策界限，确保专项斗争在法治轨道上进行。要切实形成各警种合成作战的整体合力，建立起协调联动、资源共享、通力配合的整体工作格局。

责任编辑：桂强