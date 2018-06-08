国内油价五连涨后有望迎下调 加满一箱或少花5元

原标题：国内油价“五连涨”后有望迎来下调 加满一箱或少花5元

资料图 中新经纬王培文 摄

中新经纬客户端6月8日电（王培文）6月8日24时，国内成品油调价窗口将再次打开，多家机构预测，国内油价“五连涨”后将迎来下调。

卓创资讯成品油分析师杨霞对中新经纬客户端（微信公众号：jwview）表示，本计价周期以来，受到美国原油产量增加等因素的影响，投资者情绪迟迟未见好转，国际油价整体在低位处徘徊。

受此影响，国内参考的原油变化率持续处在负值通道，据卓创测算，截至6月6日收盘，国内第9个工作日参考原油变化率为-3.30%，对应汽柴油下调130元/吨，折合成升价92#汽油下调0.1元，0#柴油下调0.11元。

本轮第9个工作日，中宇资讯测算原油变化率为-3.38%，中宇原油估价75.232美元/桶，较基准价跌2.63美元/桶，暂预计8日24时成品油零限价下调145元/吨。另据金联创测算，参考原油品种均价为72.91美元/桶，变化率-3.5%，对应汽柴油价格下调约130元/吨。

据了解，2018年以来，国内成品油零售限价共经历“7涨2跌1搁浅”共10轮计价周期，年内汽柴油分别累计上涨795元/吨、765元/吨。

若本次成品油零售限价调整落实，将结束自3月28日以来的“五连涨”局面。对消费者来说，这意味着加油成本将略有降低，以一辆油箱容量在50L左右的小型私家车为例，加满一箱油或将少花5块钱左右。

杨霞表示，近期油价消息面偏空，加之国内汽柴油整体需求一般，成品油销售单位批发价格跌势明显，使得加油站零售利润尚可，优惠政策较常见，山东部分主营加油站每周固定时间可优惠0.5-1元/升，部分民营加油站可优惠1.2元/升左右。

对于未来油价的走向，中宇资讯分析师朱英华表示，进入六月份后，市场关注的焦点陆续转移到产油国会议方面，6月22日产油国将在维也纳举行会议，会议之前产油国石油产出的政策调整、限制放宽等预期将对油市形成持续性压制，短期国际油市或以横盘整理为主，存在偏向下行的可能。（中新经纬APP）

责任编辑：刘光博