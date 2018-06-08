台网友：吴音宁背景多强大 怎么连蔡英文都力挺她

原标题：台湾新闻晚播报：蔡英文力挺吴音宁 遭网友打脸“两个憨呆”

据台湾《中时电子报》报道，民进党中常会昨邀农业主管部门副负责人陈吉仲报告“从520农民运动七大要求谈新农业的进度与检讨”，但陈有备而来，率先秀出“北农前后任总经理吴音宁与韩国瑜比较表”，力挺吴音宁。蔡英文也挂保证，吴音宁是一个有能力、会做事的人，希望平衡错误的新闻。但蔡英文这席话却被PTT上的网友狠打脸，同时也怀疑，吴音宁背景到底多强大，怎么连蔡英文都力挺她？“连自己薪水都能被打脸的实习生、不会看财报、反应又慢只会念稿，这样也叫会做事？”“根本是年轻的空心菜啊！两个憨呆在取暖”

据台湾《联合报》报道，民进党籍台北市议员王世坚在市政总质询时，数度质疑台北市副市长兼北农董事长陈景峻，滥用业务推广费，还跟着消遣北农总经理吴音宁，不是董事长应有的气度，当场遭陈景峻高分贝响应，强调自己没有滥用，让王世坚当场气得大喊“你下去”，场面一度火爆。陈景峻事后则是在脸谱网澄清，强调议员以羞辱式的污蔑并且不给说明的机会，这不是民主殿堂该有的现象，自己对于任内的所有作为都问心无愧。

据台湾《中时电子报》报道，台湾“原能会”4日确认核二厂2号机现场状态符合启动要求后，5日下午核二厂2号机组再度启动运转。对此，国民党前民代蔡正元表示，民进党不是说“非核家园”吗？不是说核电多恐怖吗？二号机已经停机2年多还再启动，“反核圣人”在哪里？不是担心核电会爆炸吗？怎么一堆狗皮倒灶的名人，在国民党时代反核，到民进党时代就变拥核。

据台湾《联合报》报道，台湾地区年底“九合一”选举，六大都市市长选战已开打，且相当激烈，到底要选出具有什么特色的候选人，逐渐成为话题。前行政机构发言人、台湾文化大学新闻系主任胡幼伟昨天在脸谱网贴文指出，他看台湾的选举20多年，觉得累了！台湾政坛看来看去，会鬼闹的、想法脱离现实的人太多，正常人太少！

据台湾《中时电子报》报道，美国刚公布2017年美国专利百大排名，岛内大学龙头台大惨跌至第48名。值得注意的是，台大去年还名列29名，今年竟然大倒退为48名，今年因为“拔管”问题无法顺利产生新校长，预料2018年排名恐怕还会直直落。

责任编辑：桂强