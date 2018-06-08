美媒：科学家在三峡地区发现地球最古老动物足迹

原标题：美媒：科学家在中国三峡地区发现地球最古老动物足迹
参考消息网6月8日报道 美媒称，一项新的研究表明，目前已经发现的最古老足迹是在5.51亿到5.41亿年前的埃迪卡拉纪留下的。科学家在中国三峡地区埃迪卡拉纪灯影组地层发现了这些足迹。
据美国趣味科学网站6月6日报道，尼尔·阿姆斯特朗于1969年7月20日在月球上留下了第一个人类足印。不过地球上呢——动物什么时候在这里留下了第一串足迹？
报道称，虽然人们不能确切地知道动物何时在地球上留下了最早足迹，不过一项新的研究表明，目前已经发现的最古老足迹是在5.51亿到5.41亿年前的埃迪卡拉纪留下的。数亿年以后，也就是大约2.45亿年前，恐龙才开始在地球上活动。这一新的研究结果表明，动物进化出原始“胳膊”和“腿”的时间比先前认为的更早。
研究人员说，看上去显得奇怪的史前步道上有两排足迹，类似于一系列不断重复的脚印。科学家在中国三峡地区埃迪卡拉纪灯影组地层发现了这些足迹。
步道上所留足迹的特点表明，这是由一种两侧对称的动物留下的，也就是说，一边是头，一边是尾，中间是左右对称的结构。从这种生活在海洋中的动物留下的足迹可以看出，它有成对的附肢，能把身体抬升到海床之上。
报道称，这些足迹位于已成为化石的洞穴旁边。这意味着这种神秘的动物会定期打洞进入海底沉积物和微生物垫，可能是为了寻找氧气和食物。
脚印和洞穴都被称为“遗迹化石”，用来指动物留下的已变成化石的遗迹，比如变成化石的粪便，而不是动物本身的化石。
报道称，新发现的遗迹化石是有记录可查的关于动物附肢的最早已知证据。此前科学界认为，像节肢动物和环节动物这些两侧对称的动物最早是在距今5.41亿到5.1亿年前的寒武纪生命大爆发时期出现的。不过当初也有科学家怀疑这类动物出现的时间要更早一些。
研究人员说，现在新发现的足迹和洞穴证明，拥有附肢的动物在埃迪卡拉纪就已经生活在地球上。
报道还称，这项研究6日发表在《科学进展》杂志网站上。
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