美媒：科学家在三峡地区发现地球最古老动物足迹

原标题：美媒：科学家在中国三峡地区发现地球最古老动物足迹

参考消息网6月8日报道 美媒称，一项新的研究表明，目前已经发现的最古老足迹是在5.51亿到5.41亿年前的埃迪卡拉纪留下的。科学家在中国三峡地区埃迪卡拉纪灯影组地层发现了这些足迹。

据美国趣味科学网站6月6日报道，尼尔·阿姆斯特朗于1969年7月20日在月球上留下了第一个人类足印。不过地球上呢——动物什么时候在这里留下了第一串足迹？

报道称，虽然人们不能确切地知道动物何时在地球上留下了最早足迹，不过一项新的研究表明，目前已经发现的最古老足迹是在5.51亿到5.41亿年前的埃迪卡拉纪留下的。数亿年以后，也就是大约2.45亿年前，恐龙才开始在地球上活动。这一新的研究结果表明，动物进化出原始“胳膊”和“腿”的时间比先前认为的更早。

研究人员说，看上去显得奇怪的史前步道上有两排足迹，类似于一系列不断重复的脚印。科学家在中国三峡地区埃迪卡拉纪灯影组地层发现了这些足迹。

步道上所留足迹的特点表明，这是由一种两侧对称的动物留下的，也就是说，一边是头，一边是尾，中间是左右对称的结构。从这种生活在海洋中的动物留下的足迹可以看出，它有成对的附肢，能把身体抬升到海床之上。

报道称，这些足迹位于已成为化石的洞穴旁边。这意味着这种神秘的动物会定期打洞进入海底沉积物和微生物垫，可能是为了寻找氧气和食物。

脚印和洞穴都被称为“遗迹化石”，用来指动物留下的已变成化石的遗迹，比如变成化石的粪便，而不是动物本身的化石。

报道称，新发现的遗迹化石是有记录可查的关于动物附肢的最早已知证据。此前科学界认为，像节肢动物和环节动物这些两侧对称的动物最早是在距今5.41亿到5.1亿年前的寒武纪生命大爆发时期出现的。不过当初也有科学家怀疑这类动物出现的时间要更早一些。

研究人员说，现在新发现的足迹和洞穴证明，拥有附肢的动物在埃迪卡拉纪就已经生活在地球上。

报道还称，这项研究6日发表在《科学进展》杂志网站上。

这是6月6日在中科院南京地质古生物研究所拍摄的在中国三峡地区发现的距今5.4亿多年前的动物足迹化石。新华社记者 李博 摄

责任编辑：桂强