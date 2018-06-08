中国外交官在朝鲜支农 周恩来曾参观该农场(图)

原标题：中国外交官在朝鲜支农

[环球时报驻朝鲜特派记者 莽九晨]中国驻朝鲜大使馆临时代办张承刚7日率使馆部分外交官来到位于平壤市郊的朝中友好宅庵合作农场，与农场的朝方工作人员共同进行水稻插秧，参加支农活动。

宅庵农场成立于1953年。1958年2月，周恩来总理在朝鲜领导人金日成陪同下到宅庵农场参观访问，翌年该农场被命名为“朝中友好宅庵合作农场”。

当天上午，中国外交官们驱车40余公里从平壤市中心赶到位于市郊的朝中友好宅庵合作农场。抵达农场后，中国外交官们纷纷换上雨靴、挽起袖子，与农场的朝方工作人员一起下到水田里，进行插秧作业（如图）。

插秧工作结束后，中国外交官们还与农场管理委员会的相关负责人举行座谈。农场管理委员会委员长郑明哲对中国大使馆长期以来给予宅庵农场的关心和支持表示感谢。他说，宅庵农场是朝中友好基地，是两国传统友谊的象征。随着朝鲜最高领导人金正恩成功访华，朝中友谊进入新的更高阶段，中国大使馆的同志们来到朝中友好宅庵合作农场参加支农活动，具有非常重要的意义。郑明哲还表示，目前农场正积极推进各方面建设，希望中国大使馆继续给予支持和帮助。

张承刚表示，今年以来，习近平总书记同金正恩委员长进行两度历史性会晤，就继承和发展中朝传统友好合作关系达成一系列重要共识，推动中朝关系进入新的历史阶段。新时期新形势下，相信朝中友好宅庵合作农场将继续发挥中朝友好合作关系的纽带和桥梁作用，中国大使馆也将一如既往地向农场提供力所能及的帮助。

责任编辑：刘光博