媒体：七成上班族愿意来陆工作 台当局作何感想？

原标题：当“天然独”争相“登陆”

陈晓星

近日，上海的台商回台北搞了个征才见面会，公布了818个上海的工作岗位，没想到吸引了上万名大学应届毕业生。这个新闻让我想起一位在上海念书的台商之子，3年前他重回台北念书时受到同学的排挤歧视，潜台词是他和他的家人不爱台湾。

也就几年的时间，民心已变。蔡英文眼中的“天然独”和“英派”们已经要跨越海峡到大陆工作生活，如果现在他们的身边有位台商之子，想必得虔心请教上海的生活攻略和风土人情，爱不爱台湾的意识形态抛诸脑后了。这缘于民进党在台湾制造的“爱台湾”语境本来就是假议题，这个议题的立足点为仇恨大陆，这种建立在对立、狭隘、粗暴上的意识形态，不仅难堪追究，在事实面前更是虚弱。

当台湾的学子走出校门，面临的事实是台湾景气低迷，投资不振，前景暗淡。所以，虽然此次台商征才给出的平均薪资为2.7万元新台币，没有薪资优势，但台湾学子仍然愿意为了更大的天地和更多的机会而选择上海，从低薪做起，赢得未来的发展。

除了应届毕业生，台湾职场调查显示，超过七成的上班族愿意离台工作，大陆成为首选。对此，民进党当局作何感想？号称“最了解年轻人”的蔡英文了解了吗？如果了解，调整两岸政策，不以政治干涉经济，鼓励年轻人在两岸自由选择求学就业，才实现了她“最会沟通”的自许，也是台湾民众之福。

但现实真残酷。蔡英文针对大陆喊话“不再忍让”，在她的定调下，各机构或严审大陆人士赴台；或打压“京台青年创新创业大赛”在台复赛；或学生到大陆升学，其校长被“约谈”……没有“了解”和“沟通”，只有对立和恐怖。难怪当初最支持蔡英文的年轻人，现在成了最不满意台当局执政的群体。台湾资深媒体人李艳秋感叹，生存胜过了意识形态的捆绑。

相比之下，大陆正在落实给台企、台胞和大陆人民一样的同等待遇，鼓励各地为台胞求学、创业、工作提供方便和帮助。此次台商回台湾招聘员工，是有史以来的第一回，因为大陆已经形成了吸引力。过去台湾人只有做“台干”才有可能到大陆，在大多数台湾人的观念里，大陆还是落后贫穷之地。现在越来越多的台湾中青年看好大陆的发展前景。就像此次台商征才会提出的口号：世界的上海、筑梦的舞台。征才会的主办者上海台协表示，他们自己都没想到这场活动如此受欢迎，他们将加场到中南部举办活动。

挣脱了“台独”意识捆绑的台湾同胞，已经意识到两岸关系不仅是政治关系，也关系到自己的生活。台当局如果还把年轻人视为“天然独”的盟友，把“爱台湾”当成凝聚“反中”的口号，就是外以欺于人，内以欺于心了。

责任编辑：桂强