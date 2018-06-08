原标题：美商会警告蔡英文别严审大陆人 台当局能听进去吗？

[环球时报驻台北特约记者 余潞]两岸关系紧缩，蔡英文当局严审大陆人士赴台，引发美国商会的不满。商会年度白皮书就此向民进党发出警告。有台媒7日评论称，包括劳动法规过时、电力供应堪忧、陆干来台不易等都是老梗，美商会屡次提出建议，当局到底有没有听进去？

“强烈建议”简化签注流程

依照大陆商务人士来台申请许可，大陆人士初次赴台单次签注可停留14天，但就研发人员而言，14天未必能够完成任务。这也引发台北市美国商会的关切。据台湾《中国时报》7日报道，商会发布的“2018台湾白皮书”称，跨国企业在台湾投资研发中心与制造，其营运目标是为了服务亚太地区内部及外部客户，包括中国大陆。美商在台湾的机构必须与客户维持紧密联系，但遗憾的是，台湾对大陆商务人士申请来台设下诸多限制，申请签注须准备申请书、大陆旅行证件、大陆身份证、保证书、团体名册、商务活动计划书及行程表等七八种文件，既多且繁，“这项严格的规定可能会令跨国企业打消选择在台湾设立亚太营运中心，让国际投资者却步，对提升产业整体竞争力不利”。有鉴于此，商会“强烈建议”台湾应简化大陆商务人士来台的签注流程，删除详细列出每天行程的要求，且放宽每次签注有效期限至30天，与国际规范接轨。

美国商会提出的其他建议还包括当局执行力须贯彻至基层、“劳基法”仍须弹性、能源供给有疑虑等。白皮书称，台湾当局在2025年实现“非核家园”及大幅减碳的前提下，如果要现有与未来投资者有信心推动重大新计划，就必须提供详细的能源政策发展计划，以应对各种突发事故，基础备用发电容量应该达到20%。美商会资深总监张韶补充说，保留特定核电厂不是“建议”，而是以防万一的选项。有台媒直言，入夏以来，岛内跳电事故频传，已经引发各界对于电力稳定供应的疑虑。

这几个月严审尤其明显

台北市美国商会自2004年起，每年都发表《台湾白皮书》，向台湾当局提出建言。针对白皮书建议放宽大陆商务人士来台一事，台湾陆委会7日发表声明称，大陆商务人士来台签注有效期之相关规定，自当局上任以来未做更动，最长不得超过一个月，“既未改变此规定，何来严审之说？至于政府若有对大陆人士来台严审一节，也仅针对来台具统战目的的大陆高官，其他交流一切如常”。 一名陆委会咨询委员还称，对于大陆人士来台“太松”的话，对岸可能派情报人员混进来，这有“国安”问题，“以现在台湾的状况，若干适当管制有其必要”。

不少时常到台湾公干的大陆人士也表示不解。一名大陆商务人士称，入台申请确实受到一些阻力，审核比以前严很多，最近三四个月感觉特别明显，每天醒着的行程都必须巨细靡遗地罗列，包括拜访谁、去哪家公司、谈什么事情以及联络人是谁等。某个金融背景的陆企高管透露，光是办理申请赴台的手续就耗时半年多，有太多他难以想象的流程；更难以想象的是，派驻台湾竟然不是“居留”，而是“停留”，因此他也就不会有居留证，办理各项业务非常不便。

另一个问题是台湾给予的签注期越来越紧缩。某陆企高管说，两年前还能申请到两三年的多次签注，后来不但来台程序越拉越长，签注期更是越缩越紧，现在多数是一年一签。有美商也表示，签注核发期限必须以申请行程的天数为限，一旦大陆商务人士延迟出境，申请单位将遭到台当局的严重惩罚。

美商建议被指“很有必要”

全台商业总会理事长赖正镒直言，简化大陆商务人士来台程序“非常有必要”，两岸交流本来一直维持正常运作，大部分却在这两年突然停止。他说，台湾有地理位置优势以及和大陆的特殊关系，本来有机会成为亚太中枢，却可能因为重要商务人士来台受限失去商机，当局“不要自己玩自己的”。工商协进会秘书长范良栋称，大陆商务人士来台审查较严，固然有“国家安全”方面的目的，但是建议当局应该讲清楚审查方向，不要影响两岸正常商务交流。

《中国时报》7日称，美国商会每次提出建言都有恨铁不成钢的急切之意，但是很不幸，这么多年来获得改善的问题有限。该报7日还发表声明称，检视陆委会的回应充斥本位思维，明显忽略美商白皮书建言的重点，甚至完全回避白皮书所提出的问题，这才是虚构假象、蓄意误导民众，“倒果为因的做法恐让台湾产业发展障碍更多，投资环境更为恶劣”。

责任编辑：桂强