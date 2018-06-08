刷屏的“西瓜足迹”抄袭？ 脚步地图：界面都一样

原标题：刷屏朋友圈的“西瓜足迹”被指抄袭 脚步地图：界面都一模一样

据中国之声新闻纵横报道，上周，一款名叫“西瓜足迹”的微信小程序在朋友圈刷屏，用户只需填写自己去过的城市，就能自动生成一张“足迹地图”，并且显示你的足迹超越了多少网友。很多用户都将自己的“足迹地图”分享到了朋友圈，有的人还会给图片配上一段怀旧的文字甚至是小故事。

不过，没过多久，一款名叫“脚步地图”的小程序的开发者就站出来说，“西瓜足迹”是抄袭了他们的产品。“脚步地图”的开发者告诉中国之声记者，目前，正在请律师搜集证据，准备起诉“西瓜足迹”的运营者。7日，“西瓜足迹”的小程序已经被微信平台下架。那么，刷爆朋友圈的“西瓜足迹”是否真的存在抄袭的情况？

“脚步地图”的开发者赵恩彪在微信公众号发文声讨“西瓜足迹”。他贴出两款小程序相近的界面对比图，指责对方是“偷走了自己的孩子”，要求下架产品、书面道歉并赔偿经济损失。赵恩彪告诉中国之声记者，他已经联系律师，准备起诉“西瓜足迹”的运营者。目前双方还没有直接沟通过，“律师正在取证，取证完毕之后就可以开始起诉。对方没有联系过我，我只看到了记者采访他的那些记录。”

而“西瓜足迹”的运营方，南京回路教育科技有限公司的联合创始人戴宏民就表示，不方便回应，“我现在不方便作回应，然后我们正在咨询律师，实在抱歉，等明确之后我们会回应。”

戴宏民此前曾经对媒体表示，“西瓜足迹”有借鉴，但没有抄袭。记者注意到，在微信公众号等平台上，以往也曾经流传过类似的产品，用户选择自己去过的地方，就可以在地图上显示出来，把结果分享到朋友圈。对于会不会担心有人指出“脚步地图”用到的形式本身也并不是自己首创，开发者赵恩彪回应说，创意可以借鉴，但“西瓜足迹”跟“脚步地图”实在太像，“简直就是一对双胞胎。”

赵恩彪说：“抄袭是什么？抄袭就是copy（复制），是一模一样的，借鉴是指借鉴别人的创意也好，借鉴别人的形式也好，它是有变化的。我觉得“西瓜足迹”原封不动地把界面都一模一样地拿过去，肯定不是借鉴。”

知识产权律师，上海大邦律师事务所高级合伙人游云庭介绍，知识产权，尤其是著作权的保护，讲究一个“创意表达二分法”，如果说是大家创意相同但表达不同，一般是不认为侵权的，但是如果界面也是跟原来的作者比较类似的，原来作者有一定知名度，这种情况下法院很可能认定是构成著作权侵权的。

6月7日，微信平台上的“西瓜足迹”小程序已经“因违规暂停服务”，页面显示“涉嫌侵犯他人合法权益”。赵恩彪说，自己的公众号是人物主题，有一个表现形式是历史人物的人生轨迹地图，为了吸引更多用户参与和转发，在今年年初上线了“脚步地图”小程序，“我当时是做了一个人物的公众号，主要是公众号的导流、增粉比较困难，所以想研发一个爆款的小程序，达到宣传订阅号的目的。我这边（脚步地图）上线以后到5月27、28号那两天其实挺火的，我这边用户暴增，大概那一天是有35万的用户，导致我的服务器崩溃，没有办法用了，修复了两天，大概在6月1号重新上线的时候，对方（西瓜足迹）已经刷屏了。”

他只能看着原本可能属于自己的热度，被涉嫌抄袭的产品夺走。

赵恩彪说：“有一个朋友最先告诉我的，他截图告诉我说跟我的一模一样，我才发觉了。后来就刷屏很厉害了，我的朋友圈里出现了很多“西瓜足迹”的截图。”

中国之声记者：“当时您什么感受？”

赵恩彪说：“刚开始发现的时候，我的第一反应是，我们要加快进度，要反超他们。但是一直看到他们已经在朋友圈刷屏的时候，我觉得我这边肯定没有办法超越他们了，因为它已经刷屏了，我这边其实是回天乏术了，没有办法了。”

赵恩彪在公众号文章里回顾创业的艰难，至于要追讨多少经济损失，他表示，粉丝的价值如何估算，对方的广告收益如何取证，都有难度，“因为这个小程序变现，本身就没有一个依据，比如只能说大概有多少用户导入，但这些用户值多少钱，其实是没有评价标准的。也就是对方比如有一千多万的用户用了“西瓜足迹”，那对方从这个一千万用户里获取了多少经济利益，也是我们这边的律师比较难评估或者取证的。但是对方是肯定有变现的，因为是有广告以及一些导流链接的。”

知识产权律师游云庭介绍，“法律认定损失有三个标准：第一个是被告的获利，第二个是原告的损失，第三个如果双方都没有办法确定的，由法院根据相应的证据来进行综合的判定。那么，在这个案子里面，虽然说原告方可能没有办法掌握到被告方通过广告获利多少，但他可以向法院申请，要求法院责令对方提交相应的广告的证据，如果对方不提交的，这个时候可以视为对方举证不力，法院有可能就会根据原告提交的证据进行估算。”

游云庭表示，被指抄袭的一方也可能提出，因为自己运营推广有独到之处，才能获得相应规模的粉丝或者广告量，同样的产品在原创者手中不一定能有这么多收益。这就需要在案件审理过程中，由法院根据双方的证据和辩论情况来裁量。

责任编辑：张申