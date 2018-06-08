原标题：中央纪委关键一招让落跑校长无路可逃

撰文 | 董鑫

前两天，中央纪委发布了一份部分外逃人员有关线索的公告，这倒是让政知见（微信ID：bqzhengzhiju）想起了一位没逃出去的人——西南林业大学原党委副书记、校长蒋兆岗。

今年5月11日，蒋兆岗涉案潜逃被通缉。云南省公安厅发布A级通缉令，配合云南省监察委员会对涉案人员蒋兆岗进行通缉。

5月30日，也就是通缉令发出20天之后，蒋兆岗被抓获。

在昨天晚上央视新闻1+1栏目中，中央纪委参与办案的工作人员揭秘了蒋兆岗被抓获的过程。

落跑两天之后，通缉令发布

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）跟大家讲过，蒋兆岗是在巡视组进驻巡视期间逃跑的。当时，云南省委第八巡视组进驻西南林业大学还不到1个月。

我们来捋一下时间线。

出逃前几天，蒋兆岗在学校频繁露面。

最后一次是在5月7日，西南林业大学党委理论学习中心组召开的2018年第八次集中学习会上，蒋兆岗参加学习并作交流发言。

5月8日，并没有蒋兆岗的公开活动信息。

5月9日，云南省纪委监委发现，他们的涉案对象蒋兆岗潜逃失联了，有可能会外逃。

5月10日，中央追逃办收到了来自云南的报告。

5月11日，云南省公安厅发布A级通缉令，通缉令称，西南林业大学党委副书记、校长蒋兆岗潜逃被通缉。

不到一周，排除外逃可能

蒋兆岗从5月9日失联，5月11日被通缉，再到5月30日被抓获，中间20多天发生了什么？

在新闻1+1中栏目，中央纪委参与办案的工作人员向记者透露了抓获蒋兆岗的经过。

中央纪委国际合作局副处长周雷介绍，在接到上报之后，中央纪委向云南省详细了解了情况，随后会同外交、公安等多部门制定了方案，多条线路启动了追逃工作。

“一方面，我们派工作组去云南分析研判，制定工作方案；另一方面，根据有关线索，我们及时同外方协调，中央层面迅速派出工作组去境外排查。”

“应该说这么多年，我们跟外方大量的配合，所以这次协查非常顺利。外方及时提供了有关信息，这些信息非常重要，我们主要集中对部分地区、部分国家进行了排查。”

不到一周时间，蒋兆岗逃到国外的可能性就被外方排除，而国内的线索也证实了这一点。

据周雷介绍，排除外逃可能性之后，按照中央纪委的要求，云南省追逃办重点在国内排查，同时做好有关的防逃工作，防止蒋兆岗进一步外逃。

据南方周末报道，5月23日，在蒋兆岗的家，位于昆明市城北的康园小区内，不时有警察在随处走动。

小区共有21栋楼，每栋楼每个单元门上，都贴有一张蒋兆岗的A级通缉令。

康园小区是云南财经大学在2003年启动建设的教职工住宅区，当时，蒋兆岗担任云南财大副校长，这是他推动的扩建项目之一。那里原本是教学用地，由于蒋兆岗的坚持，最后被调整为住宅用地。

在2007年康园小区建成交房的时候，蒋兆岗等校领导的住房面积达到了280平方米，他所居住的康园6号楼仅有6户，都是复式。

云南省公安、纪检监察通过方方面面的资源配合，对重点区域进行了重点分析、搜查，还有不少人积极提供了重要线索。

最后，蒋兆岗被抓获。

被抓时，蒋兆岗很平静

周雷说，蒋兆岗被抓获的时候很平静，原因应该是在追逃追赃高压态势下，他知道自己无路可逃，也知道自己会有被抓获的这一刻。

一直在国内躲着，他可能也听说了一件事情。

5月14日，也就是通缉令发出三天之后，云南省高级人民法院公开了云南省原省委常委、秘书长曹建方秘书吴敏章受贿案的二审刑事裁定书。

吴敏章因受贿111万元，获刑四年半。

2012年，蒋兆岗在担任云南省农村信用社联合社党委书记期间，应吴敏章的请托，帮云南一房地产公司申请到了7亿元贷款授信。之后，该房地产公司又从农信社贷到了3.9亿元贷款。

不止是吴敏章，蒋兆岗在云南省农信社工作时的多名同事也早已落马。

2015年7月15日，云南省农信社党委副书记、主任罗敏涉嫌严重违纪，接受组织调查；2017年6月7日，云南省农信社原党委书记、理事长万仁礼落马被查；2018年4月13日，云南省农信社党委委员、副主任施增荣接受纪律审查和监察调查。

责任编辑：张申