原标题：落马市长气死母亲，曾受贿千万用于放贷

来源：“长安街知事”微信公众号

“我接受调查后，我母亲就被气死了。我父亲86岁了，我估计等我出去也见不到他了。”这番令人唏嘘的忏悔，出自昆明市原副市长、政法委原书记杜敏之口。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，中国裁判文书网7日发布的一份判决书显示，2016年3月落马的杜敏犯受贿罪，一审获刑11年半，并处罚金人民币100万元。

公开资料显示，杜敏出生于1957年10月。17岁即参加工作的他，曾任云南路南县委常委、县公安局局长。

虽然学历不高，但杜敏早年的仕途可谓一帆风顺，35岁即任昆明市公安局副局长，备受组织器重。随后升任昆明市副市长、政法委书记等职。2011年1月出任云南警官学院党委书记，2015年年底又担任云南省政协社会和法制委员会副主任之职。

前后40多年时间里，杜敏深耕公安和政法系统，职务一步步升高，逐渐成为了“家族的骄傲”。然而，就在即将退休之际，59岁的他终于东窗事发——2016年3月22日，云南省纪委发布消息，杜敏涉嫌严重违纪，正接受组织调查。

杜敏的问题始发于其担任昆明市公安局长时期，此后20余年间，他利用职务便利，先后收受多家公司老板的贿款，共计人民币1111万余元。长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，杜敏和老板勾肩搭背，不仅大肆敛财，还反过来把赃款借给老板放高利贷，赚取高额回报。

判决书显示，2008年，杜敏到长江商学院读EMBA课程，其间认识了昆明浩帆商贸股份有限公司董事长赵某。几次接触后，两人变得“如胶似漆”。每逢中秋节和春节前，赵某都会给“上供”，几年间送出的礼品价值12万元。

培养了几年感情后，赵某终于“出手”了。2010年，赵某看中昆明市中心的一块空地，准备租下来建仓库，但当时这地块已经被租给别人，赵某于是请杜敏出面“帮忙”。

屡受赵某“恩惠”、又把他当做兄弟的杜敏于是出面“协调”，疏通关系。最终赵某顺利租到了这地块。为表示感谢，赵某还邀请杜敏入股“一起干”。

杜敏早就听说盖仓库出租很赚钱，果断拿出此前“捞来”的100万元，占40%股份。不过，仓库建成后被城管局认定为违建，杜敏又先后几次“协调”，最终把它保了下来。2012年至2016年间，赵某以“分红”的名义先后6次送给杜敏680万元。

几乎在同一时期，杜敏还与云南另外两位商人陈某、钟某“勾搭着”。同样，杜敏时常为他们“两肋插刀”，老板们则“投桃报李”，给前者丰厚回报。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，深耕公安系统多年的杜敏，查办过多起案件。因而，他的反侦察、反讯问能力很强。在进行违纪违法活动时，小心谨慎、行事周密。

一个典型的例子是，“腰包鼓起来”后的杜敏，没有着急花钱，反而先后拿出1000多万元交给钟某，委托后者帮他理财，甚至借款给商人放贷。原来，这样一方面可从中获取高额回报，一方面可避免存入银行或放在家中“有迹可循”，给未来留下隐患。

然而，纸终究包不住火。他精心设计的妙计，不但没让自己蒙混过关，反而将违纪事实越描越黑，最终难逃查处。

“我接受调查后，我母亲就被气死了。我父亲86岁了，我估计等我出去也见不到他了。我弟弟我没有管好，我们一起进了监狱，我是我们杜氏家族的耻辱！”2017年，云南省纪委曝光了杜敏的忏悔书，令人唏嘘。

“悔啊，悔！”杜敏在忏悔书中写了三遍，而恐怕这句话，身陷囹圄的他已在心里说过几百次。

贪似火，无制则燎原；欲如水，不遏必滔天。从执法者沦陷为带头违法的人，到头来，杜敏不仅毁了自己，也害苦了家人！

责任编辑：张义凌