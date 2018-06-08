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香港飞北京航班起飞没5分钟冒烟返航 国航致歉

香港飞北京航班起飞没5分钟冒烟返航 国航致歉
2018年06月08日 09:29 新浪新闻综合
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　　@中国国际航空：6月7日，国航香港-北京CA110航班，起飞后不久因舱内出现异味，机组决定返航，飞机于20：53顺利降落在香港机场。经地面机务人员系统检查，确认为空调组件故障，不影响飞行安全。6月8日1：53，航班再次起飞，于4：27平安降落在首都机场。此次故障造成了航班长时间延误，给旅客带来不愉快的感受，国航深表歉意！并对广大旅客的支持和理解，表示衷心感谢！

责任编辑：张义凌

国航航班返航
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