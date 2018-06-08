双胞胎姐妹考研被同校同专业录取：高考时同分

原标题：双胞胎姐妹考研再次考进同校同专业 曾高考成绩相同

陈翠华（左）和陈翠平毕业照。中国青年网 图

近日，来自岭南师范学院外国语学院的一对双胞胎姐妹花陈翠华和陈翠平双双被福建师范大学学科教育（英语）录取为专业硕士研究生。这是这对双胞胎姐妹花又一次一起考上同一个学校的同一个专业，考研分数仅相差7分，两个人的考研故事也成了该校的一段佳话。

记者了解到，姐姐陈翠华和妹妹陈翠平从小学、中学、专科、本科就开始生活在同一个学校甚至同一间宿舍里，由于姐妹是双胞胎，外貌和声音相似度极高，所以从小到大，老师和同学都难以分清楚两个人，只能凭借着她们平日里的穿着来辨认。

陈翠平说：“我们两个从小就立志要考上本科师范学校，然后做一名优秀的人民教师。”就在2013年高考时，两个人考了一模一样的分数——527分，在当时只能上第二批B类的学校，高昂的学费让出身普通家庭的她们望而却步。

陈翠平明白，只有好好读书才是实现梦想的捷径，所以只能退而求其次，就读于第三批A类的岭南师范学院基础教育学院。

姐妹俩从大一便开始就收集专科升本科考试的资料，一直为考上本科师范院校的梦想努力着，陈翠华表示：“因为家里哥哥是研究生，姐姐是本科生，我们两个人也不能落后，所以就决定要考专升本。”

备考的日子里，为了不打扰别人，两个人就窝在学校教学楼6楼自习室旁边一个简陋的小房子里背书，从早上到晚上，走廊里都会有她们的背书声。

小房子的窗户是坏的，夏天下大雨的时候，就一边撑伞挡雨一边背书。冬天刮寒风的时候，也咬牙忍着坚持学习，坚持了三年，姐妹俩终于考上了岭南师范学院外国语学院。

进入本科后，她们发觉大学学习资源丰富，而且考研也更利于就业，于是萌发了继续深造的想法。但考研对于俩姐妹来说，是个两难的问题。陈翠平说：“因为准备专升本考试，我们两个都变得又黑又瘦。家里人担心我们因为考试把自己的身体累垮，还特地从家乡雷州跑到学校来劝我们放弃读研。”

记者了解到，在考研复习期间，陈翠华和陈翠平为了不影响到对方，特意分开，在上下两层楼上的走廊复习。

“我在教学楼四楼A栋6楼的走廊，翠平在5楼，一开始老师们还会经过我们身边去上课，后来他们都绕道走了，怕打扰我们学习，连负责打扫教四的清洁阿姨和值班的保安叔叔也认识我们了！”陈翠华说。

功夫不负有心人，今年4月，姐妹俩同时收到了福建师范大学硕士研究生的录取通知书。“我们总分只差7分，政治科目同分，写作与翻译专业课和教育综合专业课相差1分。因为笔试成绩相对不好，复试前，冥冥之中我就觉得，姐姐能考上我也能。”妹妹陈翠平说。

从小学到本科的陪伴，这两个外貌相似的姐妹俩在不仅性格爱好相同，而且平时也存在着很高的默契。陈翠平表示，两个人都喜欢打排球，都不喜欢唱歌和跳舞，对很多事情的观点、看法往往也一模一样。

因为长得像，有时候没空去做兼职时，会让姐姐翠华代替，老板也看不出换人了。“更多时候，哪怕我们不出声，只要双眼对视就能明白对方所想。”

陈娇文是两人从专科到本科的室友，“一直以来都分不清出谁是姐姐，谁是妹妹。两个人几乎一模一样，平时在宿舍，不看脸只听声音，也是没办法分辨的。现在要毕业了，终于掌握了方法，那就是看她们平时穿的衣服。”陈娇文说，两个姐妹平时比较开朗乐观的，然后学习的时候就会变得非常安静、勤奋。

两个双胞胎姐妹花从专科升本科，再到一起考上同一个学校同一专业的故事经该校官方公众号发布后，便引发该校师生的祝福和点赞。

网名为“若离”的同学评论：“恭喜你们，一个能持之以恒的人未来将会是光明的。真心恭喜——一个来自南区的师妹。”网友“jamie敏儿”则表示：“‘命运给你一个比别人低的起点，就是让你用一生去创造绝地反击的故事’令人敬佩的两姐妹。”网友“大巴”评价说：“这是最美的故事，也是最美的姐妹花。”网友“林成焕”点赞说：“非常棒，努力总会有回报的。”

责任编辑：张申