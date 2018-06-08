教育部将论证人工智能学科内涵 推进一级学科建设

原标题：教育部：将深入论证人工智能学科内涵，推进一级学科建设
6月8日上午，教育部在浙江大学召开新闻发布会，解读《高等学校人工智能创新行动计划》。教育部科学技术司司长雷朝滋介绍，截至2017年12月，全国共有71所高校围绕人工智能领域设置了86个二级学科或交叉学科。近期教育部将深入论证人工智能学科内涵，推进一级学科建设，科学合理、稳步有序地扩大人才培养规模；鼓励有条件的高校在充分论证的基础上建立人工智能学院、人工智能研究院或人工智能交叉研究中心。
来源：“科技日报”官方微博
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