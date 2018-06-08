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浙江网信办集中处置36家传播有害信息的非法网站

浙江网信办集中处置36家传播有害信息的非法网站
2018年06月08日 11:05 澎湃新闻
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　　原标题：浙江网信办集中处置36家传播有害信息的非法网站

　　为净化网络环境、规范网上信息传播秩序，近期，浙江网信办在开展“净网”、“扫黄打非”、“整治网上色情低俗内容”等专项行动中，根据日常排查和群众举报线索，集中处置“海岸线文学网”、“下书网”、“青娱乐”等36家传播有害信息的非法网站。

　　经查，这些网站大量登载色情低俗、赌博等有害信息，同时存在没有依法履行登记备案手续或者ICP备案信息虚假等问题，违反了《网络安全法》《互联网信息服务管理办法》等法律法规。在核实相关情况后，浙江网信办提请省通信管理局依法注销27家网站ICP备案，责令互联网接入运营商对9家未经ICP备案的网站停止接入服务。

　　欢迎广大网民对网上违法违规行为进行举报，共同营造良好的网络生态。

　　浙江省互联网违法和不良信息举报中心

　　网址：www.zjjubao.com；

　　举报电话：0571-81050678；

　　举报微信：wangxinzhejiang；

　　举报邮箱：wangxinzhejiang@qq.com。

　　来源：微信公众号“网信浙江”

责任编辑：张义凌

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