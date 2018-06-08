国防科大今年面向7省普高毕业生招无军籍本科学员

原标题：国防科大今年起面向7省份普通高中毕业生招收无军籍本科学员

重磅！经中央军委和教育部批准，国防科技大学2018年在辽宁、山东、河南、湖南、四川、贵州和江西等7省份面向普通高中毕业生招收无军籍本科学员。

具体信息

国防科大培养的无军籍本科学员，毕业时所颁发学历证书的学校名称均为中国人民解放军国防科技大学，证书种类为普通高等教育毕业证书。符合学位授予条件的，颁发相应学位证书。国防科技大学根据国家经济社会发展与国防工业部门人才需求等确定无军籍本科学员招生专业。无军籍本科学员毕业后就业方式与地方高校相同，面向地方自主就业。

国防科大无军籍本科学员招生安排在各省本科一批次，考生可在本科一批院校志愿中填报本校；无军籍本科学员招生计划不区分男、女；体格检查要求执行教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定。

国防科大2018年无军籍本科学员按计算机类、电子信息类和航空航天类三个大类招生。新生入学后暂不区分具体专业，前三学期主要学习公共基础课程和专业基础课程，第二学年春季学期以双向选择的方式选择具体专业：计算机类可选择计算机科学与技术（计算机系统方向）、计算机科学与技术（人工智能与大数据方向）、计算机科学与技术（并行计算方向）、软件工程、网络工程和信息安全等专业（方向）学习；电子信息类可选择微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、通信工程、信息工程和电子信息工程等专业学习；航空航天类可选择航空航天工程、飞行器动力与工程和材料科学与工程等专业学习。

招收计划

国防科技大学2018年在辽宁、山东、河南、湖南、四川、贵州和江西等7省份招收无军籍本科学员。学校无军籍本科学员招生安排在各省本科一批次，考生可在本科一批院校志愿中填报。无军籍本科学员招生计划不区分男、女，具体如下：

专业介绍

国防科技大学2018年无军籍本科学员

招生专业介绍

国防科大2018年无军籍本科学员按计算机类、电子信息类和航空航天类三个大类招生。新生入学后暂不区分具体专业，前三学期主要学习公共基础课程和专业基础课程，第二学年春季学期以双向选择的方式选择具体专业：计算机类可选择计算机科学与技术（计算机系统方向）、计算机科学与技术（人工智能与大数据方向）、计算机科学与技术（并行计算方向）、软件工程、网络工程和信息安全等专业（方向）进行学习；电子信息类可选择微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、通信工程、信息工程和电子信息工程等专业学习；航空航天类可选择航空航天工程、飞行器动力与工程和材料科学与工程等专业学习。

一、计算机类：

（1）计算机科学与技术专业（计算机系统方向）：主要学习计算机软硬件系统分析与构建等方面的理论和方法，具备从事以计算机为核心的信息系统的设计、研制、评估、优化、运用、维护等方面的实际工作能力和初步科学研究能力。

（2）计算机科学与技术专业（人工智能与大数据方向）：主要学习人工智能领域的关键算法和理论，以及将其应用到大数据中的方法，涉及的关键技术包括机器学习、知识表示、自然语言处理、计算机视觉、模式识别、虚拟现实、人机交互等，通过学习初步具备利用人工智能方法分析大数据的能力，能够胜任人工智能与大数据相关领域技术研发、应用和管理等岗位。

（3）计算机科学与技术专业（并行计算方向）：主要学习并行计算机体系结构、并行编程方法、并行算法等一系列并行计算相关理论和方法。能在以天河超级计算机为代表的系统上进行并行程序开发、优化应用、维护等工作，能够评估与分析大规模并行应用的性能特点，具备在并行计算机上进行问题求解的基本能力。

（4）软件工程专业：主要学习软件工程的理论和方法，掌握软件设计、开发、测试、管理和维护的基本理论、方法和专业技能，具备从事软件研发、管理、保障等方面的实际工作能力和初步科学研究能力。

（5）网络工程专业：主要学习计算机网络、网络工程、网络开发与集成等一系列网络工程领域的相关理论和方法。具有大规模网络程序开发与集成、网络信息系统的设计、实现、运维、管理和保障的能力，能解决网络工程领域的复杂工程问题。

（6）信息安全专业：主要学习数学、物理学、计算机科学、计算机网络等方面的基础理论、基本方法，掌握密码学、系统安全、网络安全、应用安全、安全管理等专业技术知识和基本技能，具有信息安全系统开发与安全分析的初步能力以及从事军队文职人员、国防工业部门等岗位所需的信息安全技术研发、技术应用、管理的综合能力。

二、电子信息类：

（1）微电子科学与工程专业：主要学习半导体器件物理、先进纳米器件、集成电路及电子系统、集成电路制造和测试；掌握纳米器件及集成电路设计的基础理论和基本知识，并接受先进器件材料制备、集成电路试验性流片等实践环节锻炼。具有从事先进纳米器件研发、集成电路设计和测试的初步能力。

（2）集成电路设计与集成系统专业：主要学习集成电路及集成系统基本原理、超大规模集成电路设计方法、超大规模集成电路系统设计方法、超大规模集成电路可测性设计等。掌握超大规模集成电路与系统的基础理论和基本知识，并接受集成电路试验性流片等实践环节锻炼。具有超大规模集成电路设计研发、集成电路与集成系统装备维修保障、集成电路与集成系统管理的初步能力。

（3）电子科学与技术专业：侧重电子科学与技术，通过学习电路与系统、电磁场与微波技术、天线理论与技术等系列课程，培养学生在先进集成电路、智能器件、新型传感器、嵌入式电子系统、微波工程等领域的创新能力，毕业后能胜任相关领域的科学研究、产品研发、教育教学等工作。

（4）通信工程专业：侧重通信理论、方法与技术，通过学习通信原理与系统、信息论与编码、信号处理等系列课程，培养学生在无线与移动通信、水下通信、卫星导航与定位、通信网络安全与对抗等领域的创新能力，毕业后能胜任相关领域的科学研究、产品研发、教育教学等工作。

（5）信息工程专业：侧重信息处理与系统的理论、方法与技术，通过学习图形与图像处理、计算机基础与应用、信息处理与系统设计等系列课程，培养学生在高性能信息处理、大数据与智能分析、遥感信息处理、先进信息系统等领域的创新能力，毕业后能胜任相关领域的科学研究、产品研发、教育教学等工作。

（6）电子信息工程：侧重信息获取与处理的理论方法与技术，通过学习信号与系统、信号处理、先进传感技术等系列课程，培养学生在智能感知、精确制导与目标识别、空间目标监视、先进对地观测等领域的创新能力，毕业后能胜任相关领域的科学研究、产品研发、教育教学等工作。

三、航空航天类：

（1）航空航天工程专业：主要学习数学、力学、计算机、控制、飞行器设计与系统分析等方向的课程，掌握飞行器总体设计、飞行动力学与控制、空气动力学、飞行器结构力学、空天推进等专业知识；掌握航空航天领域一般工程设计、飞行器总体设计、飞行器系统分析等方法。学生就业主要面向航空航天领域的国防工业部门，包括航天科技集团、航天科工集团、中国商飞公司、中航工业、兵器工业集团等单位，以及招录到军队相关单位文职人员岗位等。

（2）飞行器动力与工程专业：主要学习数学、物理、空天、计算机等知识，掌握飞行器动力系统相关的机械、数值计算、电子、流动、热工、喷气推进等专业知识，培养飞行器动力系统设计、分析、试验、评估及发明创造能力，具备在火箭发动机、冲压发动机和航空发动机等领域从事技术开发和科学研究的能力。学生就业主要面向航空航天领域相关国防工业部门，包括航天科工集团和科技集团、中国商飞、中航工业等单位，以及招录到军队相关单位的文职人员岗位等。

（3）材料科学与工程专业：主要学习数学、物理、化学、工程、材料学、材料物理与化学、材料加工等方面的基础理论与专业知识，掌握材料设计、选择、加工、分析与应用的基本方法和专业技能，具备在与材料科学与工程相关的国民经济各领域从事学术研究、工程应用和经营管理的初步能力。学生就业主要面向航天科技、航天科工、中航工业、中国商飞、中电集团、兵器工业、中国五矿、中国中车、宝钢集团等大型央企和与材料相关的国民经济各行业，以及招录到军队相关单位的文职人员岗位等。

来源：国防科技大学本科招生信息网

责任编辑：张义凌