中国恶性肿瘤5年生存率升至40.5% 部分已超过美国

原标题：国家癌症中心主任：中国恶性肿瘤5年生存率升至40.5%
新京报快讯（记者 许雯）国家卫生健康委员会今日举行新闻发布会，介绍我国医疗技术和质量水平提升情况。中科院院士、国家癌症中心主任赫捷在会上表示，随着我国医疗质量和诊疗能力的提升，恶性肿瘤5年生存率已从10年前的30.9%提升到40.5%。
食管癌等恶性肿瘤5年生存率已高于美国
所谓恶性肿瘤5年生存率，是指恶性肿瘤经过综合治疗后，生存5年以上的患者比例，是判断癌症疗效的参考指标。
赫捷介绍说，中国恶性肿瘤5年生存率已从10年前的30.9%提升到40.5%，其中上升较为显著的有：子宫体癌，由55.1%上升至72.8%；甲状腺癌，由67.5%上升至84.3%；宫颈癌，由45.4%上升至59.8%；骨肿瘤，由17.1%上升至26.5%；食管癌，由20.9%上升至30.3%。
“某些肿瘤的5年生存率已高于美国等发达国家。如食管癌，美国同期仅为20%。”他举例说。
儿童恶性肿瘤方面，赫捷表示，按发病人数计算，白血病、中枢神经系统肿瘤、淋巴瘤占到所有儿童肿瘤的66.2%，我国儿童恶性肿瘤的整体5年生存率为72%左右，略低于美国的78%。其中白血病70.5%、中枢神经肿瘤69.9%，接近美国74%和72%的水平。
医疗创新技术应用提高肿瘤诊疗水平
赫捷表示，近些年来，医疗创新技术的应用明显提高了肿瘤诊疗水平，以胸腹腔镜、机器人为代表的微创外科技术，广泛用于肺癌等常见恶性肿瘤的治疗，显著减轻了患者创伤、提高了疗效。
此外，三维适形、调强、图像引导、立体定向等技术的应用，大大提高了放射治疗定位与照射的精准性，使鼻咽癌、前列腺癌、乳腺癌等生存率提高了约5-10%。
“高通量基因测序、液体活检、药物浓度监测等新技术的应用和分子靶向药物的使用，促进了临床精准用药，有效提高了晚期患者的生存质量和生存期。外科、化疗、放疗、靶向和免疫治疗在内的多学科治疗模式的应用，也显著提升了诊疗效果。”赫捷说。
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