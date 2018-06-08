滁州中学押中高考全国卷Ⅰ作文题 老师讲了一节课

原标题：厉害！滁州中学“写给2035年”押中高考作文题

新安晚报 安徽网 大皖客户端讯 昨天上午，滁州中学高三年级组的语文老师都感到特别轻松，因为高考全国卷Ⅰ卷作文题与6 月3日他们的押卷作文题“长得很像”。

“我们押题卷的作文题，是根据三个材料，以‘ 写给2035 年’为副标题的一篇作文。”该校一名高三语文老师告诉记者，与全国卷Ⅰ卷根据材料写一篇文章想象它装进“ 时间”胶囊留给2035 年开启，给那时的18 岁的一代人阅读相比，他们的押卷作文题范围还更广一些，不局限写给18 岁的一代人，也可以写给自己或者同龄人，但是都点到了2035 年这个时间节点。

据介绍，这套卷子是由老师们广泛搜集材料，根据往年的高考真题研判汇总而成的，作文题则是老师从网上搜集的材料，再根据去年的作文题型制作出来的。6 月3 日，按照高考的考试时间，滁州中学高三学生都做了这套卷子，同时每个班老师也花了一节课时间进行了讲评。“我主要跟他们说作文要扣题，开篇需要点作文材料和拟定的题目，后面要根据所给材料进行论证，也强调了写作规范和立意，希望他们写作文要求稳。”该老师表示。（陈牧）

来源：安徽网

责任编辑：张申