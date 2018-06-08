“红通令”里该外逃者的“朋友圈”火得让人咋舌

原标题：“红通令”里 这个外逃者的“朋友圈”火得让人咋舌

来源：法制晚报

法制晚报·看法新闻（记者 庞岚）中央反腐败协调小组发布50名外逃人员线索，其中第31号是施建祥。在“红色通缉令”当中，是这样描述施建祥的：男，中国居民身份证号码310223196409272817，香港居民身份证号M334542（A），快鹿集团原董事长，涉嫌集资诈骗罪。2016年3月7日外逃至美国，外逃所持证照：H6015127800。

施建祥是谁？如果不是讨债讨到白宫请愿网的快鹿投资人，还不一定了解他，但是，看看他的朋友圈，也就知道他前两三年有多火爆了。

施建祥与甄子丹

没错，和甄子丹“勾肩搭背”的就是施建祥，作为《叶问3》的总制片人，他和甄子丹的关系可不一般。但成也《叶问》败也《叶问》，2016年3月4日，这部号称“单日票房最高华语功夫片”的电影上映，施建祥和他的快鹿集团风光无限，与此同时网上也曝出幽灵票、票房注水的质疑，结果国家广电总局调查后认定，《叶问3》确实存在非正常时间虚假排场的现象，查实的场次有7600余场、涉及票房3200万元。

也就是这部《叶问3》，让施建祥的欺诈行为揭开端倪，并成了快鹿集团旗下理财平台一系列兑付危机的导火索。

施建祥与布鲁斯和黄圣依

施建祥的另一个身份是电影《大轰炸》的总制片人。对于这部电影，他曾说：“《大轰炸》原定邀请奥斯卡影帝汤姆·汉克斯加盟，但剧组在好莱坞深度接触了多位动作明星后，集合导演、编剧以及业内专业人士的意见，大家一致认为布鲁斯·威利斯的形象和气质更适合《大轰炸》，所以我们选择邀请布鲁斯·威利斯。”

和布鲁斯·威利斯演对手戏的是黄圣依。事实上，施建祥还曾经想和黄圣依一起到奥斯卡“蹭红毯”，但是在2015年奥斯卡颁奖典礼期间，《大轰炸》的女主角黄圣依因身体不适晕倒在化妆间，无缘奥斯卡红毯，施建祥也就没蹭成。

2017年1月9日，没等到《大轰炸》上映，国际刑警组织就发布红色通缉令通缉施建祥了，于是《大轰炸》被称为电影圈的烂尾楼。

从2015年杀青至今，《大轰炸》一直没有上映，但是昨天的华龙网报道，《大轰炸》将于8月17日在重庆上映。

施建祥与刘德华、范冰冰、钟镇涛

据2015年9月23日的《齐鲁晚报》报道，9月20日晚，美中文化交流特使、中国电影基金会副会长、中美电影节共同主席、中国独立电影制片人、中国著名电影投资人、上海戏剧学院名誉教授、2015上海东方卫视春晚总策划总导演、《叶问3》和《大轰炸》总制片人、上海快鹿投资集团董事局主席施建祥博士在上海虹桥宾馆庆祝他和一双儿女三人共同的生日，郎咸平、范冰冰、刘德华等各路明星和嘉宾通过视频纷纷传来美好祝愿。

相关报道中还说，到场的周立波、王汝刚、阿庆、茅善玉、蔡国庆、蒋大为、罗中旭、徐晓明等各路嘉宾和演艺明星纷纷献上精彩表演……

此外，施建祥和钟镇涛也关系匪浅。香港东周刊曾报道说：快鹿投资集团老板施建祥为钟镇涛的三女儿在迪士尼举行梦幻生日会，同时举行干女儿上契仪式，施建祥给干女儿送上100万现金，此外还包括金碗筷。

施建祥与崔永元

施建祥与崔永元的渊源，也可追溯到2015年。2015年东方卫视春晚跟快鹿集团合作，于是施建祥对外宣称自己的身份是东方卫视春晚总导演，而这场春晚的主持人就是崔永元。

此后，多个由施建祥主导的活动现场，也能捕捉到崔永元的身影。例如2016年2月29日，人民网曾有报道称，施建祥、崔永元联合中美企业峰会，共同发起了“奥斯卡快鹿之夜”晚宴。

此外，崔永元曾受雇于《大轰炸》制片人施建祥，作为艺术顾问参与剧组创作。有报道称，近日的合同事件就源于这部电影。

有消息说其外逃后再婚

去年5月凤凰财经曾报道说，一些快鹿的投资人在白宫请愿网发帖，希望美国政府能够协助抓捕施建祥并将其引渡回国。投资人在白宫请愿网上表示，快鹿事件涉及资金150亿，有超过10万投资人受到波及，而施建祥是这起案件的主要嫌疑人，施建祥还参与了多起金融欺诈和犯罪活动。

凤凰财经还报道说，微信自媒体“温哥华公众号”曾爆料称，施建祥到了温哥华之后和一位来自上海的女子登记结婚。

2017年3月，有消息称，施建祥在加拿大签证到期，已在美国。

最新发布的“红通令”中说，施建祥目前的可能居住地在 Valley Boulevard Alhambra， CA， the United States 。

责任编辑：张申