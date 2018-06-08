高考文理综北京卷：懒人经济入题 考生称难度适中

原标题：高考文理综北京卷：网红、中国天眼等入题，结合时事特征明显

人大附中考点家长等候考生。澎湃新闻记者 廖瑾 图

8日上午11点30分，高考文科综合和理科综合考试结束。澎湃新闻（www.thepaper.cn）在中国人民大学附属中学考点的采访中了解到，今年高考与时事科技等联系紧密，考题涉及“天眼”“水稻”以及“中国外交”等。

理科考生张和告诉记者，理综考试，物理最后一问考的是中国FAST射电望远镜，即“中国天眼”。他认为该题有一定难度，“没有给太多的条件，需要找几何关系”。

除了“天眼”，有考生向记者表示，生物考题还涉及了水稻。她认为，题目的设置可能与今年袁隆平的水稻科技成果有关。“化学还考了新科技，比如火箭燃料。”另外的考生向记者补充道。

而文科综合结合时事的特征更为明显，考生走出校门谈起考题兴致冲冲。

“历史最后一题超级有趣。问题是用中国近现代史来解释中国历史有什么用。”一位考生向澎湃新闻表示，该题考查的是历史观、唯物史观以及历史素养等。

除此之外，在政治考题方面，紫砂壶的文化价值以及中国发展、文化外交等考题让学生记忆犹新。但有考生也表示，政治难度比之前大一些，而且题目位置靠后，最后用不了太多时间在政治答题上。

另据“北京青年报”官方微博当天报道，记者在陈经纶中学、北京实验学校等考点了解到，今年高考文综北京卷中将“不忘初心”、懒人经济、云梦秦简、改善营商环境、网红等热点纳入其中。高考理综北京卷除了“中国天眼”，还将生态环境治理等纳入考题。考生们普遍反映，理综试卷难度适中，而文综考卷题量偏大。

责任编辑：张申