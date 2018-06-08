敦煌吐鲁番学专家陈国灿辞世 享年85岁

原标题：敦煌吐鲁番学专家、中国中古史专家陈国灿辞世，享年85岁

陈国灿教授主要论著书影

讣 告

中国共产党党员、著名敦煌吐鲁番学专家及中国中古史专家、国家社科基金重大招标项目首席专家、武汉大学历史学院暨中国三至九世纪研究所教授、博士生导师陈国灿先生，因病医治无效，于2018年6月7日16点25分在中南医院不幸辞世，享年85岁。

陈国灿先生1933年10月24日生于湖北省鄂城县，1951年考入武汉大学历史系，本科毕业后师从史学大师唐长孺先生攻读研究生，1958年毕业后，赴内蒙古大学历史系任教，从事中国古代史教学及北方民族关系史研究。1975年调回武汉大学历史系，先后任副教授、教授、博士生导师，1998年退休。曾兼任中国敦煌吐鲁番学会副会长，中国唐史学会顾问，中国古都学会理事，甘肃敦煌研究院兼职研究员，新疆吐鲁番学研究院专家委员会委员，兰州大学敦煌学研究所兼职教授、学术委员，北京师范大学历史学院客座教授，台湾政治大学、东吴大学、中国文化大学、中兴大学客座教授，《西域研究》《敦煌学辑刊》编委，《吐鲁番学研究》顾问等职。

陈国灿先生一生致力于中国古代史暨敦煌吐鲁番学的教学与研究工作，他潜心探研，辛勤耕耘，硕果累累，除主编《〈全唐文〉职官丛考》《吐鲁番文书总目·日本收藏卷》《吐鲁番柏孜克里克石窟出土汉文佛教典籍》，参与编纂《吐鲁番出土文书》《敦煌吐鲁番文书初探》《中国大百科全书·历史卷》《敦煌学大辞典》等工作外，还撰著出版了《斯坦因所获吐鲁番文书研究》《日本宁乐美术馆藏吐鲁番文书》《唐代的经济社会》《敦煌学史事新证》《吐鲁番出土唐代文献编年》《论吐鲁番学》《陈国灿吐鲁番敦煌出土文献史事论集》等学术专著，在《历史研究》《中国史研究》等中外学术刊物上发表论文百余篇，相关成果先后获得首届国家社科基金项目优秀成果奖一等奖、国家教委首届全国高等学校人文社会科学研究优秀成果奖一等奖、教育部普通高等学校第二届人文社会科学研究成果奖二等奖、教育部第六届高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）三等奖，在中外学界产生了重要而深刻的影响，为推动我国敦煌吐鲁番学的发展，尤其是吐鲁番学的创建与繁荣做出了卓越的贡献！

陈国灿先生高度重视历史学人才的培养，他关爱学生，教书育人，师德高尚，先后多次开设“中国古代史”、 “魏晋南北朝隋唐五代史”、“唐代经济史”、“敦煌吐鲁番文书概论”、“隋唐史专题”、“吐鲁番文书研究”等课程，长期坚守在教学第一线，培养了一大批本科生和多批硕士、博士生，1995年被评为武汉大学“优秀研究生指导教师”。他注重科研与教学有机结合，授课深入浅出，循循善诱，极富亲和力与感染力，深受历届广大学生好评。

陈国灿先生还高度重视与国内外学术同行的沟通与交流，他经常参与专业性的国际学术会议，先后应邀在北京大学、厦门大学、兰州大学、内蒙古大学、华中师范大学、香港中文大学、台湾政治大学、日本东京大学、京都大学、美国耶鲁大学等做学术讲座或讲演，为推进武汉大学历史学科的学术交流和学科发展做出了积极的贡献！

陈国灿先生一生忠诚党的教育事业，视学术如生命，退而不休，始终坚守在科研第一线，即使在生病动手术之后，仍以坚强毅力伏案工作，坚持完成国家社科基金重大招标项目的结项工作，体现了一个真正共产党人和高校人民教师的高贵品质。这种生命不息、科研不止的精神，永远值得我们学习！

陈国灿先生千古！

武汉大学历史学院陈国灿先生治丧小组

2018年6月8日

责任编辑：张申