新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

初军威任北京通州区委副书记(图/简历)

初军威任北京通州区委副书记(图/简历)
2018年06月08日 13:51 新京报作者：许雯
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：初军威任通州区委副书记

　　新京报快讯（记者 许雯）记者从北京城市副中心官方微信公号“北京通州发布”获悉，近日，经北京市委批准，初军威同志任中共北京市通州区委员会委员、常委、副书记。

　　资料显示，初军威，男，46岁（1971年12月生），汉族，黑龙江巴彦人，1992年5月入党，1995年8月参加工作，洛阳工学院自动化专业大学毕业，在职研究生（北京理工大学管理学专业），管理学博士。

　　初军威曾任中关村科技园区管委会人才资源处副处长、处长、留学人员创业服务总部主任，共青团青海省委副书记，青海省海东地委委员、行署副专员，海东市委常委、副市长，中共北京市顺义区委常委、区政府副区长。

责任编辑：张义凌

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区