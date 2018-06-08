初军威任北京通州区委副书记(图/简历)

原标题：初军威任通州区委副书记
新京报快讯（记者 许雯）记者从北京城市副中心官方微信公号“北京通州发布”获悉，近日，经北京市委批准，初军威同志任中共北京市通州区委员会委员、常委、副书记。
资料显示，初军威，男，46岁（1971年12月生），汉族，黑龙江巴彦人，1992年5月入党，1995年8月参加工作，洛阳工学院自动化专业大学毕业，在职研究生（北京理工大学管理学专业），管理学博士。
初军威曾任中关村科技园区管委会人才资源处副处长、处长、留学人员创业服务总部主任，共青团青海省委副书记，青海省海东地委委员、行署副专员，海东市委常委、副市长，中共北京市顺义区委常委、区政府副区长。
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