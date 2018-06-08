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北京交管局：端午节期间机动车不限行

北京交管局：端午节期间机动车不限行
2018年06月08日 14:27 政府网站
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　　原标题：北京市公安局公安交通管理局通告

　　2018年第49号

　　关于2018年“端午节”期间

　　调整本市机动车和非本市进京载客汽车

　　交通管理措施的通告

　　根据国务院办公厅关于2018年部分节假日的安排，2018年6月16日至6月18日期间，对本市机动车和非本市进京载客汽车交通管理措施进行以下调整：

　　一、本市机动车不受工作日高峰时段区域限行交通管理措施的限制。

　　二、非本市进京载客汽车不受7时至9时、17时至20时禁止在五环路（含）以内道路行驶和9时至17时按车牌尾号区域限行交通管理措施的限制。

　　特此通告。

　　北京市公安局公安交通管理局

　　2018年6月4日

责任编辑：张义凌

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