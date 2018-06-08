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新发记者证需加盖“国家新闻出版署”公章方有效

新发记者证需加盖“国家新闻出版署”公章方有效
2018年06月08日 14:36 澎湃新闻
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　　原标题：新闻出版署：新发记者证需加盖“国家新闻出版署”公章方有效

　　国家新闻出版署关于核发新闻记者证有关事项的公告

　　一、自2018年3月26日起发放的新闻记者证，在印有“身份证号”的信息页上加盖“国家新闻出版署”公章方为有效。

　　二、2018年3月26日前已核发、并通过2017年度核验的新闻记者证，不加盖“国家新闻出版署”公章。该新闻记者证继续有效。

　　特此公告。

　　国家新闻出版署

　　2018年6月5日

　　来源：中国记者网

责任编辑：张义凌

记者证公章国家
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