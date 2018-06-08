原标题：新闻出版署：新发记者证需加盖“国家新闻出版署”公章方有效
国家新闻出版署关于核发新闻记者证有关事项的公告
一、自2018年3月26日起发放的新闻记者证，在印有“身份证号”的信息页上加盖“国家新闻出版署”公章方为有效。
二、2018年3月26日前已核发、并通过2017年度核验的新闻记者证，不加盖“国家新闻出版署”公章。该新闻记者证继续有效。
特此公告。
国家新闻出版署
2018年6月5日
来源：中国记者网
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