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公安部：印巴加入让上合组织更具影响力

公安部：印巴加入让上合组织更具影响力
2018年06月08日 15:03 新京报作者：李玉坤 黄钟方辰
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　　原标题：公安部：印巴加入让上合组织更具影响力

　　新京报快讯（记者李玉坤 黄钟方辰）今天下午，上海合作组织青岛峰会举行首场新闻发布会，中国公安部国际合作局局长廖进荣介绍，印度和巴基斯坦今年将第一次作为成员国参加这次会议，两国的加入使上合组织有了更大的发展潜力和合作空间，同时，也使上合组织的人口面积和经济总量增加，在世界上更具有影响力。

　　廖进荣指出，巴基斯坦和印度是地区非常重要的国家，两国在维护安全打击犯罪方面都有重要的经验。目前，印巴都面临着挑战，也有着不同的法律制度和文化，所以，印巴的加入让上合组织在探索构建地区命运共同体、构建新型国际关系方面有了更多机会，也可为构建全球人类命运共同体打造样板和典范。

　　廖进荣透露，印巴两国的安全秘书参加了今年5月份召开的上海合作组织安全秘书第三次会议。双方表现良好、积极融入，为本地区安全局势的分析和政策制定发挥了重要作用，中方对两国加入之后的上合组织的发展充满信心，相信两国加入后上合组织的安全合作将进入新的高度。

责任编辑：余鹏飞

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