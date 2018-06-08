上合峰会9日启幕 经济合作有三大看点

原标题：上合峰会明启幕，经济合作三大看点

干货满满。

上合组织成员国元首理事会第十八次会议明日启幕。各成员国期待峰会在经贸领域达成令人鼓舞的共识。

国是直通车 侯雨彤 制图

贸易便利化缩小“经济距离”

继续推动贸易便利化是诸成员国期望点之一。中国商务部新闻发言人高峰日前透露，在上合组织扩员之后的首次峰会上，中方将与各方一道，持续发力，推动贸易便利化进程。按照上合组织成立之初确定的“三步走”目标，支持进一步完善贸易便利化机制和法律基础。

贸易便利化成为峰会重要议题之一和上合组织自身发展的需求有关。

2017年扩员后，上合组织进入新阶段，八个成员国在全球人口、经济总量和贸易总额的比重分别达到42%、17.5%和30%，市场潜力巨大，如何释放合作潜力已经成为拉动区域经济以及各国经济增长的新动力，是上合组织未来面临的新任务。

而通过贸易便利化缩小“经济距离”就成为上合组织挖掘内部经济发展潜力的重要一招。

中国国务院发展研究中心对外经济研究部副部长张琦介绍说，“经济距离”是指商品服务、资本、信息要素跨境，穿越空间的难易度，不仅仅指空间的距离，还包括由于基础设施落后和制度障碍造成的“距离”。

国家间“经济距离”和分割是影响经济增长最重要的因素之一，对发展中国家而言尤其如此。世界银行关于跨境贸易的测算显示，和G7国家相比，其他主要国家在（商品、服务等）运输时间上都远高于G7国家。

中国商务部国际贸易经济合作研究院日前主办了“上海合作组织经济智库联盟”成立大会。在此次会议上，来自多个上合成员国的智囊都表达了对促进贸易便利化、深化区域经济合作的认可。

印度国际问题研究所所长阿肖克•赛詹表示，世界经济的重心正在转移，从跨大西洋转向了亚洲，在这样的背景下，上海合作组织能够扮演重要的角色。

对于上合组织国家推动贸易便利化的具体措施，张琦展望说，首先是包括道路、港口等在内的设施连通，“不仅是跨境的连通，每个国家从腹地到口岸的连通也很重要”。

其次是管理制度和政策的沟通以及发展规划的对接，包括通关、海关、质监等方面制度上的“软连通”，还有知识分享和能力建设，以及包括标准和平台信息的对接。

经贸合作迎来新机遇

中国贸促会日前主办了上合组织工商论坛。来自俄罗斯、印度、巴基斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等国商协会和企业家代表就如何在物流、能源、旅游等领域开拓新机遇和合作的新模式展开讨论。

俄罗斯工商会副主席巴达尔科阐述了上合各成员国经贸合作的巨大潜力。他表示，上合组织刚成立时经济并不是主要目标。但现在，尤其印巴加入以后，如果看一看上合组织这个市场在全球贸易中的占比，大家都会明白，“我们必须要抓住这个机遇”。

巴达尔科透露，目前，俄罗斯在贸易合作方面跟上合组织所有成员国都有积极进展，“去年贸易额是1200亿美元，增速大约30%，我们对这样的结果感到满意。”

对于经贸合作的具体落脚点，来自上合各成员国的工商界人士也结合本国情况给出了建议。

乌兹别克斯坦工商会主席依克拉莫夫在讲话中提到了青岛火热的旅游市场。他表示：“塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、阿富汗等国都有很多名城，这为我们在旅游方面开展合作奠定了基础。”

他强调，中方“一带一路”倡议的实施，得到很多国家支持，为上海合作组织成员国在旅游、农业、教育、文化等领域进一步合作创造了更加有利的条件。

晶科能源副总裁陈郁翔谈到了新能源领域的合作。他表示，目前在很多国家，光伏发电价格已经比化石能源价格要低。未来，在中亚地区，新能源产业将有很大的发展潜力。

陈郁翔以哈萨克斯坦为例表示，该国疆域相当于欧盟，但是人口只相当于荷兰，光照资源充足，有很多适宜发展光伏发电的地域。可以考虑在农村地区建设分布式的光源电站。

除了具体领域，营商环境也是各国工商界人士关注的焦点。

印度实业家委员会主席凯姆卡呼吁上海合作组织以及工商委员会要注重为中小企业提供有利的环境。他呼吁各方改善营商环境，改善金融和法律环境，提高人力资源质量，并且通过基础设施的互联互通，实现互学互鉴。

吉尔吉斯斯坦工商会主席沙尔舍基耶夫也介绍说，该工商会每年都会对会员企业进行问卷调查，了解在吉尔吉斯斯坦究竟是什么在妨碍企业发展。对于企业反应的腐败现象，该国目前已经开始大力打击。

能源合作让上合更紧密

能源领域，上合组织成员国间合作更是亮点频现。近年来，国际能源合作出现新趋势：生产中心“西移”，消费中心“东扩”。俄罗斯、中亚地区油气生产上升到举足轻重的地位，中国和印度能源消费量不断增加，国际能源生产消费格局的变化，让上合组织合作更为紧密。

以中国与哈萨克斯坦的贸易为例，能源贸易占中哈贸易的比重达30%。中国企业在哈萨克斯坦开采的原油占哈全国总产量的25%。为哈萨克斯坦创造了3万多个就业岗位。经管道向中国出口的原油超过1亿吨，天然气超1800亿立方米。

2013年成立的上合组织能源俱乐部是上合组织框架下，发展和扩大能源合作的开放性多边平台。中国国家发改委能源研究所研究员周大地表示，上合组织成员国既有俄罗斯等能源生产大国，又有中国、印度等能源消费大国。

国际能源署预测，到2040年，印度能源需求增长将占全球增长的30%，能源消费量在全球总消费量的占比也将达11%。同时，俄罗斯一直拓展天然气出口市场。“可以预见上合组织成员国未来能源合作更为紧密”，周大地说。

与此同时，上合组织间新能源合作也提上日程，全球能源治理新机制正在建设。

上合组织很多成员国和观察员国都参加了《巴黎协定》，也都在能源转型升级方面树立了明确目标，能源绿色化、低碳化已经提上日程，开发新能源，实现绿色低碳发展已成大势所趋。

作为全球清洁能源的引领者，新能源将成为上合组织成员国能源合作潜力最大的领域。周大地表示，中国新能源装备能力非常强，与成员国之间合作空间大，中国也愿意在这方面支持其他成员。 现行国际能源治理体系倾向于主要发达经济体，对于俄罗斯、中亚等能源输出国和中国、印度等能源进口国不利。在上合组织和“一带一路”倡议下构建一个全球能源合作的平台或机制，利于全球能源治理机制优化和地区经济发展。

中国国际经济交流中心信息部副部长景春梅表示，“一带一路”建设能源合作的区域重点之一就是推动中国与俄蒙中亚、西亚北非的战略对接。中亚国家是全球油气资源的核心地带，也只中国油气资源的主要来源地，“一带一路”倡议能够推动沿线国家的能源全产业链合作。

在能源合作中，中国还将发挥基础设施建设优势，助力成员国能源生产与利用水平。中国正在推动包括能源交易市场机制、贸易和投资合作机制在内的多项能源贸易合作机制建设。在能源交易市场机制方面，中国已经推出了原油期货，旨在建立亚太地区的原油交易市场，形成基准价格。

责任编辑：张岩