微软赚钱不忘拯救地球 将数据中心沉入大海

原标题：拯救地球！微软将数据中心沉入大海

参考消息网6月8日报道 美媒称，为了在赚钱的同时拯救地球，微软公司刚刚把它的一个数据中心沉入了大海。“内蒂克项目”目前正在英国奥克尼群岛附近的北海海面以下约100英尺（约合30米）处运行，而且完全由可再生能源提供动力。

据美国石英财经网站6月6日报道，其逻辑是合理的：使数据中心离计算能力中心更近能够使客户受益，这样可以减少用户与服务器之间的往返距离，从而使网上冲浪或网络游戏变得更加顺畅。微软公司说，全球近半数人口生活在距离海洋不到150公里的地方。而且，由于海洋在一定深度之下全都保持着低温，所以将机器放置在海底能够节省在数据中心运营预算中占很大一部分的冷却费用。

报道称，内蒂克项目的数据中心由864个服务器组成，这些服务器被装在一个约40英尺长的容器内，而这个容器目前被放置在距离海岸线大约22公里处的水下。相比于微软这样的科技企业动辄占地数十万平方英尺的庞大服务器，这只是冰山一角，不过这足以成为一次探索性试验，证明能够以商用规模在海面以下部署服务器。

至于这个探索性项目，微软公司说它将运行该数据中心12个月。首先，它将对服务器进行一系列测试来检查电力消耗、湿度水平、噪音以及温度。然后，微软公司会让一些客户使用这个数据中心。如果成功的话，微软公司将继续运行这些服务器，并允许用户使用它来进行自己的计算。目前，内蒂克项目位于苏格兰政府所拥有的海底，但数据中心被设计得能够装入标准的海运集装箱，运送到最需要它的地方。

报道称，奥克尼群岛的能源恰好全部来自风能、太阳能和潮汐能，这意味着依靠一根海底电缆提供电力的微软公司数据中心也不会增加导致气候变化的越来越多的碳排放量。

如果这一理念能够实现商用规模，那么水下数据中心很可能将由当地任何可用的能源提供动力。但即便是由化石燃料提供动力，由于海面以下的冷却需求降低，水下数据中心使用的能量很可能也少于陆地上的数据中心。

报道称，微软公司不打算公布内蒂克项目的成本，但该公司认为，一旦达到商用规模，这种设计其实要比通常陆基的数据中心便宜。微软公司的一名发言人说：“我们相信，这种数据中心可以带来更低的成本和更简单的结构，所需的原材料、保养维护和电力也就更少。”

责任编辑：张岩