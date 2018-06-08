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外交部：军事手段无法解决阿富汗问题

外交部：军事手段无法解决阿富汗问题
2018年06月08日 15:48 央视新闻
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　　原标题：外交部：军事手段无法解决阿富汗问题

　　据报道，阿富汗总统加尼7日宣布，阿政府将自6月12日至20日同塔利班临时停火。在今天（8日）的外交部例行记者会上，华春莹表示，军事手段无法解决阿富汗问题，中方支持“阿人主导，阿人所有”的阿富汗和解进程。

　　外交部发言人 华春莹：中方赞赏阿富汗政府宣布同塔利班临时停火。中方一贯认为军事手段无法解决阿富汗问题，希望阿各方相向而行，早日启动和谈，共同致力于实现阿富汗的和平与稳定。中方坚定支持“阿人主导，阿人所有”的阿富汗和解进程，愿继续为此发挥建设性作用。（央视记者 申杨）

责任编辑：张岩

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