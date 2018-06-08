原标题：外交部：军事手段无法解决阿富汗问题
据报道，阿富汗总统加尼7日宣布，阿政府将自6月12日至20日同塔利班临时停火。在今天（8日）的外交部例行记者会上，华春莹表示，军事手段无法解决阿富汗问题，中方支持“阿人主导，阿人所有”的阿富汗和解进程。
外交部发言人 华春莹：中方赞赏阿富汗政府宣布同塔利班临时停火。中方一贯认为军事手段无法解决阿富汗问题，希望阿各方相向而行，早日启动和谈，共同致力于实现阿富汗的和平与稳定。中方坚定支持“阿人主导，阿人所有”的阿富汗和解进程，愿继续为此发挥建设性作用。（央视记者 申杨）
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 美国商务部与中兴公司达成新和解协议
- 【 军事 】 中巴联合舰队将如何制衡印度海军
- 【 财经 】 霍尔果斯开查：范冰冰公司无实体办公
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 娜扎工作室辟谣回应分手传闻：假新闻
- 【 科技 】 工业富联登陆上交所 三年来最大新股
- 【 教育 】 2018年全国各地高考作文汇总(完整版)
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有