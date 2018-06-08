新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

川航备降机组获“英雄机组”称号 机长获奖500万

川航备降机组获“英雄机组”称号 机长获奖500万
2018年06月08日 16:05 新华网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：川航机组成功处置3U8633航班险情受表彰 机长受奖励500万元　　

　　6月8日下午，中国民用航空局、四川省举行表彰大会，表彰成功处置3U8633航班险情的川航机组及相关部门的单位和个人。

　　2018年5月14日，川航3U8633航班从重庆至拉萨飞行任务中，在9800米高空，驾驶舱右侧风挡玻璃破损脱落。机组成功处置航班险情，在成都双流机场安全迫降，确保机上119名乘客安全。

　　中国民用航空局和四川省决定，授予川航3U8633航班“中国民航英雄机组”称号，授予机长刘传健“中国民航英雄机长”称号，享受省级劳动模范待遇。

　　中国民用航空局和四川省还给予机长刘传健500万元奖励，给予第二机长梁鹏200万元奖励，给予副驾驶100万元奖励，给予其他6名机组人员100万元奖励。（记者 刘涛）

　　来源：央广网

点击进入专题：
惊魂一刻！川航客机因风挡破裂备降成都

责任编辑：张岩

川航机组航班
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区