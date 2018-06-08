川航备降机组获“英雄机组”称号 机长获奖500万

原标题：川航机组成功处置3U8633航班险情受表彰 机长受奖励500万元
6月8日下午，中国民用航空局、四川省举行表彰大会，表彰成功处置3U8633航班险情的川航机组及相关部门的单位和个人。
2018年5月14日，川航3U8633航班从重庆至拉萨飞行任务中，在9800米高空，驾驶舱右侧风挡玻璃破损脱落。机组成功处置航班险情，在成都双流机场安全迫降，确保机上119名乘客安全。
中国民用航空局和四川省决定，授予川航3U8633航班“中国民航英雄机组”称号，授予机长刘传健“中国民航英雄机长”称号，享受省级劳动模范待遇。
中国民用航空局和四川省还给予机长刘传健500万元奖励，给予第二机长梁鹏200万元奖励，给予副驾驶100万元奖励，给予其他6名机组人员100万元奖励。（记者 刘涛）
来源：央广网
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