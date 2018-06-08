贵州桐梓县发生锅炉爆炸事故:已致3人死 6人受伤

原标题：贵州桐梓县发生锅炉爆炸事故：已致3人死亡，6人受伤

桐梓县政府网6月8日消息，6月7日16时28分左右，桐梓县高新区益新农业科技有限公司食用菌厂锅炉发生爆炸。

8日凌晨，在事故中受伤的2名中职校学生因抢救无效死亡。

截至目前，该事件中共有3人死亡，6人受伤。伤者仍在市、县两级医院救治。相关人员已被控制。事故原因正在调查中。

来源：桐梓县政府网

责任编辑：余鹏飞