上合组织：深化经贸合作 对接“一带一路”

原标题：上海合作组织：深化经贸合作 对接“一带一路”

自本世纪之初诞生于黄浦江畔的上合组织，以互利共赢为原则、以共同发展为目标，至今已走过了17年的发展历程。如今，随着日益密切、越来越便利的经贸往来，上合组织各成员国正逐步形成你中有我、我中有你的互利格局。让我们跟随记者去上合国家走一走，看看这些年，上合组织国家经贸合作的新成果。

中央广电总台-央视记者 黄惠馨：这里是位于江苏连云港的中哈物流基地。从小麦到矿石，来自哈萨克斯坦的各类货物，从这里出海，被运输到世界各地。满载货物的中欧班列，也从这里缓缓出发，经过6天时间就可以将货物运送到哈萨克斯坦阿拉木图，并最终抵达欧洲目的地。

中央广电总台-央视记者 徐鸿波：来来往往的工程车辆，热火朝天的建设景象，这里是哈萨克斯坦阿拉木图市西北郊的阿拉套工业园。正在紧张建设的项目，是由我们中国公司投资建设的第一家哈萨克斯坦大口径钢管制造企业，投产以后，预计年产量能达到10万吨。届时，哈萨克斯坦同类产品的进口数量将因此减少60%。

中央广电总台-央视记者 刘旭：独具南亚特色的炫彩卡车，在巴基斯坦的公路上繁忙穿梭。坐着这样的卡车，我们就可以沿着绵延3000公里的中巴经济走廊，前往巴基斯坦最南端瓜达尔港。

作为“一带一路”示范性项目，中巴经济走廊进入早期收获阶段。今年1月，瓜达尔自由区正式开园。此外，萨希瓦尔、卡西姆港等中巴合作建设的电站，已经将巴基斯坦百姓家中的电灯点亮。喀喇昆仑公路以及白沙瓦至卡拉奇高速将成为贯穿巴基斯坦南北的交通大动脉，带动该国经济协同发展。

上合组织成员国国内生产总值占全球的几乎四分之一，共同构成欧亚大陆上规模最大的区域市场。

2017年，中国与上合组织各成员国的贸易额突破2000亿美元。中亚天然气进入了中国千家万户；俄罗斯的木材在中国已经制成家具；巴基斯坦和乌兹别克斯坦的棉纱做成了中国百姓的服装。与此同时，各成员国街道上奔驰的汽车，供电供暖运行的电站、电网，百姓手中拿的手机，很多都产自中国。日益密切的贸易关系促进了各国市场的繁荣，正形成你中有我，我中有你的互利格局。

责任编辑：张岩