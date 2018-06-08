这所大学校长潜逃20天被抓后 副厅长接棒收拾摊子

原标题：校长潜逃被抓后，副厅长接棒收拾摊子

来源：长安街知事

6月7日，云南省委组织部发布了12名省管干部的任前公示。长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，省林业厅副厅长郭辉军（正厅级），拟任西南林业大学校长。

需要提醒的是，该校原校长蒋兆岗上个月涉案潜逃，被警方通缉。20天后，在中央追逃办协调指导下，云南省追逃办经多方努力将其抓获。

郭辉军

任前公示显示，现年55岁的郭辉军是湖南桃源人，一名学者型官员。曾在中国科学院云南相关机构工作长近20年。其中，36岁时破格晋升为研究员，任中科院昆明分院院长助理。

40岁时，他转任省林业厅副厅长，9年之后明确为正厅级。记者查询云南省林业厅官网发现，在该单位8名副职领导中，郭辉军排名第一。

他的负责方面除了人事、机关党建、离退休外，还包括生物多样性及湿地保护。

回顾郭辉军的研究方向可以发现，可谓与其研究方向完美吻合。早在90年代，他就开始主持有关生物多样性保护相关项目，主编的《云南的生物多样性》还获中国西南西北图书一等奖。

今年省两会时，以政协委员参会的郭辉军就建议在自然保护区外建设大面积食源基地，集中保护亚洲象，减缓人象冲突。

之所以有如此提议，是因为近年来云南边境地区人象冲突频繁发生。比如今年2月初，当地两名巡象员在巡逻中被象群围攻，致使其中一人不幸殉职。在郭辉军看来，“人与亚洲象的生存空间不断在重叠交叉，冲突形势越来越严峻。”

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，最近西南林业大学因校长蒋兆岗潜逃一事，引发广泛关注。5月11日，云南省公安厅发布A级通缉令，宣布根据省监察委的要求，对蒋兆岗进行通缉。

生于1964年的蒋兆岗曾任云南省政府副秘书长，2011年2月升任省农信联社党委书记（正厅级）。5年之后，他转任西南林业大学校长。今年4月，省委决定巡视西南林大。谁知仅仅十几天后，他就失去了踪影。

A级通缉令不但公布了蒋兆岗的身份证号码、护照号码等，还宣布对抓捕归案的奖励10万元。20天后，也就是5月30日，其被抓获归案。

值得注意的是，在云南省农信联社，蒋兆岗的同事——主任罗敏、理事长万仁礼已分别于2015年7月、2017年6月落马。而且就在今年4月，在蒋兆岗任职期间提拔上来的副主任施增荣刚刚被查。

此外，一份刑事裁定书显示：2012年，蒋兆岗应吴敏章（云南省委原常委、秘书长曹建方的秘书，曹已被断崖式降级为副处非领导职务）请托，帮一房地产公司申请到了7亿元贷款授信。之后，该公司从农信社贷到了3.9亿元贷款。之后，吴敏章收了该老板33万元以及房子装修费40万元。

责任编辑：余鹏飞