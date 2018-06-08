原标题：中央督察组动员会不到1小时，连接5个举报电话

来源：长安街知事

宁夏自治区党政一把手批示后，如今已有下文。

6月6日，永宁县政府对宁夏泰瑞制药股份有限公司下发停止试运行通知书，责令企业继续实施停产整治，切实达到中央第二环保督察组整改要求，要切实做到先停产后治理，不能边生产边治理。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，近期，泰瑞制药涉嫌虚假整改的报道引起社会广泛关注。

本月初，中央第二环境保护督察组起对宁夏回族自治区开展“回头看”。第二督察组进驻动员会结束不到1小时，督察组就接到5个举报电话，其中4个是反映泰瑞制药恶臭问题。

“泰瑞制药的恶臭问题仍然没有整改到位，每天至少有一次恶臭释放严重。”下午4点左右，督察组一行来到位于永宁县的泰瑞制药厂，强烈的刺激性味道令人窒息。此外，督察组发现泰瑞制药还存在环保处理设施运行记录前后矛盾，自备电厂二氧化硫瞬间超标，氮氧化物超标以及粉尘监控不正常等问题。

督察组认为，泰瑞制药不仅环境管理粗放，而且涉嫌表面整改。

一天后，宁夏自治区党委书记石泰峰、宁夏自治区主席咸辉分别作出批示，措辞十分严厉，要求银川市尽快核查，严肃整改，坚决杜绝“假装整改”等弄虚作假的行为，石泰峰的批示还中出现了“严肃追责、绝不姑息”八个字。

自治区领导之所以做出严厉批示，是因为泰瑞制药的污染问题屡查屡犯、屡禁不止，十几年来，当地居民一直生活在其恶臭笼罩之下。

早在2013年，新华社就曾报道“宁夏部分药企长期污染环境治污缘何恶臭十年”，指出泰瑞制药等公司入驻望远工业园十年来，有关异味的投诉已成为银川市环保投诉的热点。这意味着泰瑞制药的环境污染问题至少已存在15年。

尽管泰瑞制药后来表示在治理恶臭和水污染方面有较大投资，但问题依然突出。2016年7月，中央第八环保督察组在宁夏调查时再次指出，泰瑞制药异味扰民等问题长期没有得到解决，周边群众反映强烈。

如今，又过了两年，企业违法排污问题还是没有得到彻底解决，除相关企业等责任主体为追求经济利益置环境于不顾外，还与一些领导干部的庸政懒政等不作为行为有关。

6日，中央第二环境保护督察组就此前群众集中举报宁夏银川泰瑞制药、启元药业等企业一事约见银川市市长杨玉经、副市长徐庆。督查组强调，要根据党纪政纪规定，该追责追责，该处理处理。避免“头痛医头，脚痛医脚”，下决心彻底解决问题，不心存侥幸，不等待观望，不留存死角。

“如果没有督察组，可能有些问题我们还没有发现，所以我们也感谢督察组！下一步我们会用行动来说话，把督察组交办的事项扎扎实实地办好！”杨玉经在约见的最后说道。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，近期已有多地一把手因环境问题被约谈，一大批领导干部被处分甚至免职。

5月3日，因未完成去年秋冬季空气质量改善目标，生态环境部约谈晋城市长刘峰、邯郸市长王立彤、阳泉市长雷健坤。

约谈明确，3市要制定整改方案，并在20个工作日内报送生态环境部，并抄报相关省级人民政府；即日起生态环境部暂停3市新增大气污染物排放建设项目的环评审批（涉及民生及节能减排项目除外），省市两级环境保护部门需要同步严格落实。

随后，河北省大气办对邯郸市和磁县、隆尧县、无极县、邯郸市永年区及武安市等5个县（市、区）有关党政领导提出了问责建议，5位县处级领导被免职。

就在4天前，重庆石柱土家族自治县、广西玉林和江西宜春3市（县）的党委政府因对中央环保督察交办的问题敷衍了事、消极应对，被生态环境部约谈。

因治污不力约谈地方政府主要负责人已成生态环境部常态工作，但约谈地方党委主要负责人并不多见，这也意味着落实环境保护主体责任要进一步传导压力。

目前，第一批中央环保督察“回头看”已全部实现督察进驻。将进一步拧紧螺丝，严肃问责，强化震慑，为打好污染防治攻坚战提供强大助力。

责任编辑：余鹏飞