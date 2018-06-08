国内成品油价格今日下调：加满一箱油节省5元

原标题 国内成品油价格今日下调：结束五连涨，加满一箱油节省5元

6月8日24时，国内新一轮成品油调价窗口开启。根据国家发改委的通知：汽油每吨将下调130元、柴油每吨将下调125元。从全国平均来看，89号汽油、92号汽油每升下调0.1元、95号汽油、0号柴油每升下调0.11元。

本次调价是2018年第四次下调，结束了此前成品油价连续五轮上涨的走势。本次调价过后，2018年成品油调价将呈现“七涨四跌一搁浅”的格局。

卓创资讯分析师王芦青表示，本轮计价周期内，受欧佩克增产消息及美国原油产量增加因素影响，国际原油价格连日走跌，导致成品油价格终于结束连涨局面。此前，据美国能源信息署EIA官方统计，至 6月1日当周，美国原油产量已达到1080万桶/日，为连续15周录得增长。另外，彭博社6月5日曾报道称，美国政府经由非官方途径要求沙特阿拉伯和其他一些欧佩克产油国增产约100万桶/日。受此消息影响，7月交割的布伦特原油期货6月5日盘中跌至73.81美元/桶，为2018年5月8日以来最低。

国际油价的下跌致使国内成品油价格随之下降。根据《石油价格管理办法》规定，国内汽、柴油价格根据国际市场原油价格变化每10个工作日调整一次，调价生效时间为调价发布日24时。当调价幅度低于每吨50元时，不做调整，纳入下次调价时累加或冲抵。

成品油价格下跌意味着老百姓出行成本的降低。此次调价后，以油箱容量50升的普通私家车计算，车主们加满一箱50升的92号汽油预计将节省5元左右。按行驶里程计算，平均每行驶1000公里费用将会减少8元左右。

关于后市，王芦青表示，国际原油市场正在静待6月22日的OPEC会议，产油国对于是否增产的讨论将持续，而由于伊朗和委内瑞拉的供应中断风险依旧存在，预计下个周期国际原油或呈震荡小幅上涨的走势。下一次调价窗口将在2018年6月25日24时开启，预计国内成品油零售限价迎来搁浅或小幅上调的概率较大。

责任编辑：张岩