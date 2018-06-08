原标题：英国将台湾17所大学全改标五星红旗 台当局跳脚

图为QS官网上台湾地区大学全部改标五星红旗。（来源：台媒）

海外网6月8日电 英国QS全球教育集团6日晚在伦敦发布第十五期QS世界大学排名，此次排出了世界前1000位的大学，中国65所高校上榜，其中，中国内地40所，中国香港7所，中国澳门1所，中国台湾17所。QS官网将17所台湾地区大学的国旗图示全部标注为五星红旗，对此，台当局又来刷“存在感”了。

据台湾《联合报》报道，台教育部门今天（8日）声称，对于QS官网将17所台湾地区大学标注为五星红旗，“将对QS提出严正抗议”。台教育部门还叫嚣，已联络台当局“驻英国代表处教育组”，请该组“立即以电话及信函并行方式，向QS高等教育机构提出抗议，要求即予更正”，并称将持续关注后续进展。

另据台湾“东森新闻云”报道，就在昨天（7日），QS官网上台湾地区各大学还挂着“青天白日满地红”旗，到了8日，已经一夜之间全部改成五星红旗。

事实上，此前英国政府已就涉台问题表明态度。2016年2月，英国曾有一名“台湾女婿”李·查普曼（Lee Chapman）在英国政府请愿网站发起“承认台湾为一个‘国家’”的联署活动。2016年2月4日，英国外交部对此明确回应表示：英国政府的一贯观点是，我们不承认台湾为一个“国家”。根据中英1972年联合公报，英国认可中方立场，即台湾为中华人民共和国的一个省，中华人民共和国政府是代表中国的唯一合法政府。

中国外交部也曾多次强调，坚持一个中国原则，是国际社会的普遍共识，是大势所趋、人心所向。

据悉，QS世界大学是世界三大权威排名之一，此次排名列出世界前1000位的大学，横跨85个不同国家和地区。在全球范围内，麻省理工连续第七年世界第一，亚洲最顶尖大学则由新加坡国立大学摘取（第11名）。

中国共有65所高校上榜，其中，中国内地40所（新增1所：电子科技大学），中国香港7所，中国澳门1所，中国台湾17所（新增1所）。中国大学中排名最高的清华大学从世界25位升至第17位，北京大学则从38位升至30名。

中国港澳台地区方面，港大上升1位，位列全球第25名。中国台湾地区排名最高的是台湾大学，位列第72名，上升4名。澳门大学全球位列443名，上升72名。共有11所中国大学进入世界百强（中国内地6所，中国香港4所，中国台湾1所），居于亚洲第一，仅次于美国（33所）、英国（18所）。

责任编辑：张岩