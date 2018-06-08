内蒙古赤峰市原副市长于文涛被查

原标题：内蒙古赤峰市原副市长于文涛接受纪律审查和监察调查
据内蒙古自治区纪委监委消息：内蒙古自治区赤峰市人民政府原副市长于文涛涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。
于文涛简历
于文涛，男，汉族，1961年6月出生，内蒙古赤峰人，1983年7月参加工作，中共党员，大学学历。
1983年7月至1988年12月，赤峰市二中教师、共青团赤峰市第二中学委员会书记；
1988年12月至1990年2月，共青团赤峰市委员会学少部青工农牧部部长；
1990年2月至1993年7月，赤峰市直属机关工委宣传部部长；
1993年7月至1995年8月，赤峰市农牧办人秘科科长；
1995年8月至1997年5月，共青团赤峰市委员会副书记；
1997年5月至1999年4月，共青团赤峰市委员会书记、党组书记；
1999年4月至2002年1月，敖汉旗旗委副书记（正处级）；
2002年1月至2003年12月，喀喇沁旗旗委副书记、旗人民政府旗长；
2003年12月至2005年4月，喀喇沁旗旗委书记；
2005年4月至2012年4月，赤峰市财政局局长兼局党组书记；
2012年3月至2017年任赤峰市人民政府副市长。
（内蒙古自治区纪委监委）
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