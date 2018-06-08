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内蒙古赤峰市原副市长于文涛被查

内蒙古赤峰市原副市长于文涛被查
2018年06月08日 15:06 中央纪委国家监委
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　　原标题：内蒙古赤峰市原副市长于文涛接受纪律审查和监察调查

　　据内蒙古自治区纪委监委消息：内蒙古自治区赤峰市人民政府原副市长于文涛涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。

　　于文涛简历

　　于文涛，男，汉族，1961年6月出生，内蒙古赤峰人，1983年7月参加工作，中共党员，大学学历。

　　1983年7月至1988年12月，赤峰市二中教师、共青团赤峰市第二中学委员会书记；

　　1988年12月至1990年2月，共青团赤峰市委员会学少部青工农牧部部长；

　　1990年2月至1993年7月，赤峰市直属机关工委宣传部部长；

　　1993年7月至1995年8月，赤峰市农牧办人秘科科长；

　　1995年8月至1997年5月，共青团赤峰市委员会副书记；

　　1997年5月至1999年4月，共青团赤峰市委员会书记、党组书记；

　　1999年4月至2002年1月，敖汉旗旗委副书记（正处级）；

　　2002年1月至2003年12月，喀喇沁旗旗委副书记、旗人民政府旗长；

　　2003年12月至2005年4月，喀喇沁旗旗委书记；

　　2005年4月至2012年4月，赤峰市财政局局长兼局党组书记；

　　2012年3月至2017年任赤峰市人民政府副市长。

　　（内蒙古自治区纪委监委）

责任编辑：张岩

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