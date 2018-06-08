中日将启用“海空联络机制”对话 中方：意义重大

原标题：中日两国将启用“海空联络机制”进行直接对话 外交部：意义重大

[环球网综合报道]2018年6月8日，外交部发言人华春莹主持例行记者会，以下为部分实录。

问：据报道，8日，中日两国将启用“海空联络机制”，双方防务部门将通过热线等直接对话避免纠纷，并定期开会。中方对此有何评论？

答：中日双方在东海危机管控问题上的目标是一致的。此次双方建立并启动海空联络机制对双方加强管控海空危机、维护地区和平稳定意义重大。

目前中日关系重新回到正常发展轨道。中方重视一段时期以来安倍首相以及日本政府就改善同中国关系所释放的积极信息，希望日方继续同中方相向而行，进一步巩固两国关系改善势头，通过具体的举措使这一改善进程不断推进下去，开辟中日关系新的前景。

责任编辑：张岩