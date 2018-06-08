这位重量级中国女外交官出新作 涉朝文章长达37页

原标题：多次对谈基辛格的女外交官再出新作

撰文 | 赵萌 编辑 | 庄立人

如今，外交官出书不再是新鲜事儿，驻外的传奇经历通常也是书中“标配”。不过，外交部前副部长、中国前驻菲律宾、澳大利亚、英国大使——傅莹的新书却有所不同。

△傅莹穿着优雅、银发醒目、笑容亲切

提起傅莹，优雅的穿着、标志性的银发、亲切的笑容是她留给大众的印象，昨日清华园，政知圈（微信ID：wepolitics）在“与变化中世界的对话——傅莹《看世界》新书发布与研讨会”上，再次看到这样的傅莹。

这个研讨会，是由中信出版集团与清华大学智库中心联合举办的。

一篇“旧文”引出的新书

这是傅莹第二次出版文集。

2011年，她的首部著作《在彼处（大使演讲录）》出版，这本书集结了她任中国驻澳大利亚和英国大使期间的英文演讲、访谈实录。

政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，此次发布的新书《看世界》，并不是傅莹驻外经历的讲述。这本书收录了2015年至2017年在国外的演讲，以及在外国报刊杂志和网络媒体上发表的文章，主要内容是“关于如何看世界，旨在回应当时国际上所关心的一些问题”。

时隔七年再出书，是因为傅莹的一篇“旧文”引起了注意。

中信出版集团总编辑乔卫兵表示：“之前，我看到傅大使关于朝核问题的一篇文章，写得特别棒，是我看到的同类文章中最系统、最详实、最具有说服力的一篇。之后我又看到傅大使写的关于南海问题的文章，也是如此。这些文章促使我特别坚定地去说服傅大使出版一本关于看世界的书。当时傅大使手上还有另一本书要出，她就让我缓一缓，之后再说。可是国际局势瞬息万变，如果现在不出，这里面很多观点可能和当下的问题有脱节。最终傅大使听了我的意见，这本书也得以出版。”

乔卫兵提及的，是傅莹2017年发表在美国布鲁金斯学会网站上的《朝核问题的历史演进与前景展望》。这篇文章在美国引起了很大反响，在中国登上了很多媒体的头条，更在朋友圈广泛传播。

在《看世界》中，这篇文章篇幅长达37页。

中国版的《世界秩序》

《看世界》分为八章，分别为：世界秩序、全球格局与中国角色、中美关系、中俄关系、亚洲和平、南海局势、一带一路、中国之道。

如果说，基辛格的《世界秩序》，是讲美国人如何看世界，那么，傅莹的《看世界》，则呈现了在国际问题上的中国角色、中国之道。

傅莹在发布会上表示：“之前中国看世界，一直是从一个观察者的角度去看。当时，世界大事主要是发生在美国、俄罗斯、欧洲、中东等地。21世纪第二个十年，我们在看世界时发现，世界也在认真地看我们。西方世界，在金融危机和反恐战的严重损耗下，很多人开始反思，也在调整自己。与此同时，中国经济发展取得显著成就，国外这个时候看中国，有钦佩和羡慕的成分，也有担忧和警惕的情绪。”

傅莹讲到：“这些年我面对国外的议员、官员、学者、媒体，在不断地回答这样一些问题，就是中国想成为一个什么样的国家，向世界要什么，能给世界带来什么。这本书汇集的大部分演讲和文章，都是在回答这些问题。”

书中不乏精彩论述。

在谈及中美关系时，傅莹提到，中方重视与美方就重大国际和地区问题探讨并合作，但美方不能在“桌子上面跟中国握手，桌子下面对中国踹脚”。

同时，书中完整展现了2014年至2015年间，傅莹和美国前国务卿基辛格的四次对话，其中就涉及南海问题。傅莹称，2010年美国宣布重返亚太后，南海才成为一个所谓的重要问题进入人们的视野。为什么此前能够很好地控制问题，而之后成为热点问题？中国研究界的观察是，南海问题被变成了一个工具。

向世界讲述中国故事

除了外交工作，傅莹还担任过十二届全国人大新闻发言人，2013年至2017年每年3月4日上午她都会准时出现在全国人大的新闻发布会上。

她目前任十三届全国人大常委会外事委员会副主任委员，也是中国社会科学院国家全球战略智库首席专家、中国国际经济交流中心特邀副理事长。

国内和国外两线“作战”，是傅莹这两年工作的写照。

说到“国外”方面，这几年傅莹不时在国外论坛发表演讲、在国外刊物发表文章、拜访国际关系智库和学者，为世界理解中国做了很多工作。

就在今年4月，傅莹就新时代下的中美关系在美国宾夕法尼亚大学举办的沃顿中美峰会上发表主旨讲话。她讲到，合作带来共赢，而冲突，无论是在贸易还是在其他领域，都会损害双方的利益。

在新书发布会上，傅莹谈及向世界讲述、传播中国的方式。她举了一个例子，“在英国当大使的时候，我觉得英国媒体对中国的一些报道很片面、不客观。我走访英国媒体去做外交交涉时，他们挺愿意听我讲一些事情，但同时会问，‘为什么中国不给我们提供信息’‘为什么不能多接受我们的采访’，英国媒体认为中国主动性不够。其实一直到现在，在国际上的一个传播渠道里，关于中国的信息还是相对比较少。”

政知圈（微信ID：wepolitics）记得，2017年国新办新年招待会上，傅莹作为嘉宾应邀出席。她甫一现身，便被中外媒体记者包围，傅莹用英语和记者交流，希望外国媒体客观公正地讲好中国故事。

责任编辑：余鹏飞