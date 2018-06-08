中俄完成欧亚经济伙伴关系协定联合可行性研究

原标题：中俄签署《关于完成欧亚经济伙伴关系协定联合可行性研究的联合声明》

2018年6月8日，在中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京见证下，中国商务部部长钟山与俄罗斯经济发展部部长马克西姆·奥列什金在北京签署了《中华人民共和国商务部与俄罗斯联邦经济发展部关于完成欧亚经济伙伴关系协定联合可行性研究的联合声明》。

中俄关于《欧亚经济伙伴关系协定》联合可行性研究于2017年7月正式启动。通过各层级多次磋商和交流，双方在联合可行性报告中就中俄未来谈判《欧亚经济伙伴关系协定》的具体领域达成共识，建议两国政府在服务贸易、投资、自然人移动、电子商务、知识产权、竞争、透明度、节能和提高效能、经济技术合作、中小企业、政府采购、机制安排以及货物贸易相关议题等开展谈判。

习近平主席2017年7月访问俄罗斯期间，中俄两国在莫斯科发表了《关于进一步深化全面战略协作伙伴关系的联合声明》，强调要推进“一带一路”建设与欧亚经济联盟对接，期待《欧亚经济伙伴关系协定》联合可行性研究尽快取得积极进展。此次中俄双方完成联合可行性研究是落实两国领导人共识的重要举措。下一步，双方将履行必要国内程序，适时开始谈判，这将有助于在欧亚地区推动建立全面、高水平、未来向其他经济体开放的贸易投资自由化安排。

责任编辑：张岩