新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

胡春华会见俄罗副总理特鲁特涅夫

胡春华会见俄罗副总理特鲁特涅夫
2018年06月08日 18:01 新华社
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：胡春华会见俄罗斯副总理兼总统驻远东联邦区全权代表特鲁特涅夫

　　新华社北京6月8日电（记者崔文毅）国务院副总理胡春华8日在中南海紫光阁会见了俄罗斯副总理兼总统驻远东联邦区全权代表特鲁特涅夫。

　　胡春华表示，加强中俄远东开发合作是习近平主席和普京总统达成的重要共识，也是两国务实合作的优先方向。双方要加强发展战略、政策和项目对接，将双方合作提升至新高度。

　　特鲁特涅夫表示，俄方愿同中方共同努力，推动远东开发合作取得更多实际成果。

　　双方还就中国东北地区和俄罗斯远东及贝加尔地区政府间合作委员会工作交换了意见。（完）

责任编辑：张岩

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区