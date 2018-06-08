胡春华会见俄罗副总理特鲁特涅夫

原标题：胡春华会见俄罗斯副总理兼总统驻远东联邦区全权代表特鲁特涅夫

新华社北京6月8日电（记者崔文毅）国务院副总理胡春华8日在中南海紫光阁会见了俄罗斯副总理兼总统驻远东联邦区全权代表特鲁特涅夫。

胡春华表示，加强中俄远东开发合作是习近平主席和普京总统达成的重要共识，也是两国务实合作的优先方向。双方要加强发展战略、政策和项目对接，将双方合作提升至新高度。

特鲁特涅夫表示，俄方愿同中方共同努力，推动远东开发合作取得更多实际成果。

双方还就中国东北地区和俄罗斯远东及贝加尔地区政府间合作委员会工作交换了意见。（完）

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