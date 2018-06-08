原标题：顾雏军案再审将开庭
最高人民法院将在本月13日上午公开开庭审理原审被告人顾雏军等虛报注册资本、违规披露、不披露重要信息，挪用资金再审一案。此案将在最高法院设在深圳的第一巡回法庭开庭审理，合议庭由五名法官组成，成员均是最高法院资深法官，最高法院二级大法官裴显鼎担任审判长。
据了解，本次庭审将在最高人民法院网、中国庭审公开网、中国法院网、最高人民法院微博进行图文直播。（央视记者奚丹霓）
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