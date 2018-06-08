媒体谈高考报志愿：热门冷门重要吗？

原标题：高考报志愿，热门冷门重要吗？

别盲从。

与刚刚结束的高考不同，接下来的志愿填报是学生与家长共同的战役。

近日，有媒体报道称，不少家长选择在网上购买带有志愿填报大数据的高考志愿填报卡。这些志愿填报卡的价格从几十元到上万元不等，有不少都号称可以通过大数据分析，量身定制高考志愿方案，提前进行大学和工作生涯规划。

一些机构声称自己的数据来自官方，非常权威。但多地考试院表示，从未与任何社会机构和商业机构有过合作。“我们把高考志愿填报称为第二高考，要做到高考成功，除了考好成绩，还要填好志愿，这关系到你的后半生”有些商家这样说。

与此同时，各种好就业与难就业专业榜单也层出不穷。

高考志愿填报真的是一件与后半生挂钩的事情吗？热门专业毕业生在四年之后的人才市场上又表现如何？

国是直通车 侯雨彤 制图

热门专业又如何？

教育部相关负责人在2018年全国普通高校招生考试安全工作电视电话会议上透露，高考报名人数涨至975万，较2017年增加35万，是近8年来高考人数最多的一年。在高校扩招的背景下，选个能让孩子在4年后从900多万人里脱颖而出的专业显得尤为重要。

那么什么是好专业？这是一个听起来简单，却十分复杂的问题。行业起薪与需求量这两个方面是不少排名对其进行评价的标准。

法律专业是被广泛提及的难就业专业，甚至在一些榜单中被称作“最无用专业”。而物联网专业则是近年来的“黑马”。通过这两个例子，我们可以看看热门专业的提法对于个人有多大意义。

第三方社会调查机构麦可思发布的2012-2016中国大学毕业生“红牌”本科专业中，法学专业在5年中有4年都被挂红牌。这里的“红牌”专业指的是失业量较大，就业率、薪资和就业满意度综合较低的专业。

而智联招聘《2017年应届毕业生就业力调研报告》显示，法学起薪平均值为5545元，属于实际签约月薪较高的专业。其中，中国政法大学毕业生总体就业率高达97.66%，毕业生平均年薪为10.29万元。

复旦大学法学院院长孙笑侠曾表示，当前我国法学人才尽管在数量上存在过剩的问题，但对于高端法律人才的需求缺口仍持续扩大。

物联网属于战略性新兴产业，对毕业生的需求呈上升趋势。2010年，国务院总理温家宝在十一届全国人大三次会议上提及应加快物联网的研发应用。到2015年，我国已有近250所高校设置了物联网专业。

在招聘网站上搜索招聘信息显示，在北京地区，物联网工程师等职位的薪资不少都在万元以上。

而这样火热的专业也会面临停招的窘境。杭州电子科技大学未来两年内，将停招11个本科专业，物联网工程就是其中之一。停招的原因是数据显示“分流情况不理想”。

从这两个例子可以看出，评价一个专业对学生未来的影响，是没有办法脱离开就业地区、院校水平、学生实力等因素的。放之四海而皆准的评价与榜单排名，不如从学生兴趣与能力出发的“私人订制”。

选专业有多重要？

俗话说，男怕入错行，女怕嫁错郎。如今，不管男女都怕入错行。

考生与家长在报志愿、选专业这件事上绞尽脑汁甚至一掷千金，也是希望选择的专业能在4年或更久之后，让考生拥有一个好前程。但是，在选专业上面过于焦虑，真的有必要吗？

事实上，很多毕业生都没有选择在专业对口的行业就业。

智联招聘2017年数据显示，应届毕业生实际签约专业对口情况中，只有61.5%的学生专业对口。而专业对口率也与高校层次与毕业生学历相关，985/211院校学生的专业对口率为67.6%远于普通本科，硕士学历对口率高达75.8%，比本科学历高出10个百分点。

这组数据说明了一个问题：选择很重要，但实力更重要。毕业生所学专业的竞争力需要综合看待，有实力的高校加上有能力的人，才能让学生在本专业更具竞争力。

专业对口这件事，对于用人单位来说，根据行业和岗位不同会有不同要求；对于个人来说，这也是一个见仁见智的选择。

有些职位更看重综合素质。世界500强联合利华官网的管培生应聘要求表示，全日制高校的应届毕业生均可申请。在选拔中，他们更注重商业意识、领导力潜质、发展潜力等素质。欧尚超市的管培生招聘，也只是要求了毕业生学校为国内TOP100，而没有对专业有具体要求。

而诸如工程、金融方面的职位，则会对专业背景有非常具体的要求。

高考报志愿不是报饭碗，所谓热门与冷门也不是绝对标准。于其花高价去买高考志愿填报卡，让不知哪儿来的“大数据”指导填报，不如让考生自己去做这个成年后第一个重要的决定。

中国教育科学研究院研究员储朝晖在接受媒体采访时表示，在填报志愿的过程中，最关键的还是听从孩子的选择。“现在很多家长害怕孩子选错，但人生就是试错的过程，有了亲身的体验才能够对自己有一个准确的认知。”

责任编辑：张岩